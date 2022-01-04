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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 4 » 13:55:39

Книжная сфера в нокдауне: магазины не справляются с заказами после запуска «єПідтримки»

Вчера, 13:55:39 1327 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Книжная сфера в нокдауне: магазины не справляются с заказами после запуска «єПідтримки»

 В рамках программы "єПідтримка" за три недели украинцы потратили 638 млн грн. Чаще всего люди тратят деньги на книги. В связи с этим книжная сфера оказалась в нокдауне.

Так, запрос на книги в предновогодние дни превысил возможности украинских книжных магазинов и издательств. Там не справляются с заказами и просят подождать доставку, информирует detector.media.

"Такого никогда не было, даже на черные пятницы", — делится впечатлениями на своей странице в фейсбуке бывшая сотрудница Yakaboo Надежда Потоцкая.

По данным менеджера Института когнитивного моделирования, украинскому рынку пришлось оперировать совсем другими объемами продаж: "Ежедневная количество заказов книг выросло втрое у магазинов и крупнейших издательств (если считать от прошлогодней ситуации, новогодних праздников и т.д.). Yakaboo говорят, что 168,4 тысячи книг против где-то 50000+. Но, подозреваю, что может и больше быть) в Vivat тоже говорят об увеличении продаж втрое. Меньшие издательства, которые хотя бы базово позаботились об информировании клиентов и промо, имеют вдвое больше продаж от запланированных. Это миллионы книг в лучшие дни".

 

Пустые полки книжного магазина «Є». Фото: Надежда Потоцкая


Также Надежда Потоцкая добавляет: "Наплыв клиентов настолько велик, что у Yakaboo лег сначала сайт, а потом и служба доставки. Три дня вместо одного или нескольких часов по Киеву, а с 27 все заказы вообще после НР пообещали доставить. Несколько сайтов тоже легли. Попробуйте где-нибудь заказать книгу — вам напишут извинения, а уж потом детали. Доставка подвинулась на 2-5 дней".

СЕО Национальной книжной платформы Yakaboo Иван Богдан отметил: компания решает текущие проблемы по доставке с каждым покупателем. Также он рассказал, что сотрудники перегружены. 
 

"Благодаря мощностям нашей книжной платформы мы отрабатываем наибольшую нагрузку и объемы заказов. Почти 250 тысяч книг уже отправлено, и мы в дальнейшем продолжаем работать в усиленном режиме. Ежедневно принимаем и обрабатываем почти 30 тысяч обращений в контакт-центре, наши операторы на телефонных горячих линиях и в соцсетях перегружены, поэтому не все вы можете нам оперативно дозвониться", — отметил Иван Богдан.


Фото: Иван Богдан/Фейсбук


Подобная ситуация и в других компаниях. Представители книжного магазина "Є" после всплеска спроса на книги опубликовали публичное обращение. Как отмечается, в интернет-магазине "увеличили технические мощности, увеличили в разы количество персонала и перевели логистический центр на круглосуточную работу".

В "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", как сообщается на фейсбук-странице издательства, заказы пришлось прорабатывать "и днем, и ночью".

В книжном магазине "Наш формат" к упаковке книг присоединился даже основатель издательства Владислав Кириченко.

"Что с моим заказом?"- самый первый вопрос в перечне чат-ботов издательства. Здесь сразу предупреждают: "Сейчас обработка заказов занимает больше времени, чем обычно, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение".
 

єПідтримка


Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет.

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.

Как подать заявку, чтобы получить деньги?

Сначала нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Далее нужно авторизироваться в "Дія" и выбрать там услугу "єПідтримка".

Не забудьте обновить "Дію". После этого — выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ожидать поступления средств.

Как потратить деньги?

Рассчитываться можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными — невозможно.
Тэги: єПідтримка, книги
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:12:11, Вчера [Материал]

годная попытка, но нет
хорошех книг или нет или ценник лето*3

купили детские игрушки у бабуина
платёж прошёл, пользуйтесь пока не прикрыли
lavkababuin.com
victorio
2 Виктор (victorio)   • 20:28:44, Вчера [Материал]

За месяца два а то и три до выдачи "вовыной тыщи" все книжные магазины, кинотеатры, театры-таксебе и прочие бездельники - потирали руки и ждали наплыва денег!
Теперь держите ! -" Человек покупает абсолютно бесполезную литературу (подешевле и побольше) - сдаёт её в макулатуру."
На выходе - тыща гривен из бюджета = 50 - 100 грн. от сдачи макулатуры!
Ну невысмотрю я кино на тыщу, книги - такаяже фигня. .... укрзалізниця? - я готов доплатить тыщу чтоб она остановилась навсегда.!!!!
Глупая идея глупостями и заканчивается.
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