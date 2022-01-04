Книжная сфера в нокдауне: магазины не справляются с заказами после запуска «єПідтримки»

В рамках программы "єПідтримка" за три недели украинцы потратили 638 млн грн. Чаще всего люди тратят деньги на книги. В связи с этим книжная сфера оказалась в нокдауне.
Так, запрос на книги в предновогодние дни превысил возможности украинских книжных магазинов и издательств. Там не справляются с заказами и просят подождать доставку, информирует detector.media
.
"Такого никогда не было, даже на черные пятницы"
, — делится впечатлениями на своей странице в фейсбуке бывшая сотрудница Yakaboo Надежда Потоцкая
.
По данным менеджера Института когнитивного моделирования, украинскому рынку пришлось оперировать совсем другими объемами продаж: "Ежедневная количество заказов книг выросло втрое у магазинов и крупнейших издательств (если считать от прошлогодней ситуации, новогодних праздников и т.д.). Yakaboo говорят, что 168,4 тысячи книг против где-то 50000+. Но, подозреваю, что может и больше быть) в Vivat тоже говорят об увеличении продаж втрое. Меньшие издательства, которые хотя бы базово позаботились об информировании клиентов и промо, имеют вдвое больше продаж от запланированных. Это миллионы книг в лучшие дни"
.
Пустые полки книжного магазина «Є». Фото: Надежда Потоцкая
Также Надежда Потоцкая добавляет: "Наплыв клиентов настолько велик, что у Yakaboo лег сначала сайт, а потом и служба доставки. Три дня вместо одного или нескольких часов по Киеву, а с 27 все заказы вообще после НР пообещали доставить. Несколько сайтов тоже легли. Попробуйте где-нибудь заказать книгу — вам напишут извинения, а уж потом детали. Доставка подвинулась на 2-5 дней"
.
СЕО Национальной книжной платформы Yakaboo Иван Богдан
отметил: компания решает текущие проблемы по доставке с каждым покупателем. Также он рассказал, что сотрудники перегружены.
"Благодаря мощностям нашей книжной платформы мы отрабатываем наибольшую нагрузку и объемы заказов. Почти 250 тысяч книг уже отправлено, и мы в дальнейшем продолжаем работать в усиленном режиме. Ежедневно принимаем и обрабатываем почти 30 тысяч обращений в контакт-центре, наши операторы на телефонных горячих линиях и в соцсетях перегружены, поэтому не все вы можете нам оперативно дозвониться", — отметил Иван Богдан.
Фото: Иван Богдан/Фейсбук
Подобная ситуация и в других компаниях. Представители книжного магазина "Є" после всплеска спроса на книги опубликовали публичное обращение
. Как отмечается, в интернет-магазине "увеличили технические мощности, увеличили в разы количество персонала и перевели логистический центр на круглосуточную работу".
В "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", как сообщается на фейсбук-странице
издательства, заказы пришлось прорабатывать "и днем, и ночью".
В книжном магазине "Наш формат" к упаковке книг
присоединился даже основатель издательства Владислав Кириченко.
"Что с моим заказом?"- самый первый вопрос в перечне чат-ботов издательства. Здесь сразу предупреждают: "Сейчас обработка заказов занимает больше времени, чем обычно, поэтому надеемся на ваше понимание и терпение".
єПідтримка
Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет.
Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.
Как подать заявку, чтобы получить деньги?
Сначала нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Далее нужно авторизироваться в "Дія" и выбрать там услугу "єПідтримка".
Не забудьте обновить "Дію". После этого — выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ожидать поступления средств.
Как потратить деньги?
Рассчитываться можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.
Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными — невозможно.