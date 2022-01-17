Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18 Января 2022    06:22:32
|
Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Январь » 17 » 16:56:43

Полмиллиарда гривен на книги: куда украинцы тратят «ковидную» тысячу

Вчера, 16:56:43 625 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полмиллиарда гривен на книги: куда украинцы тратят «ковидную» тысячу

 За четыре недели действия программы єПідтримка украинцы получили из бюджета почти 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств они уже потратили, сообщают в Министерстве экономики.

Чаще всего украинцы тратят деньги в книжных магазинах и кинотеатрах.

Распределение по категориям:
 
  • книжные магазины – 490 млн грн;
  • кинотеатры – 386 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн;
  • железнодорожные и авиапутешествия – 180 млн грн;
  • спорт – 146 млн грн.

В Минэкономики отметили, что со второй половины января программа будет расширена – украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.
 

єПідтримка


Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет.

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.

Как подать заявку, чтобы получить деньги?

Сначала нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Далее нужно авторизироваться в "Дія" и выбрать там услугу "єПідтримка".

Не забудьте обновить "Дію". После этого – выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ожидать поступления средств.

Как потратить деньги?

Рассчитываться можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными – невозможно.
Тэги: книги, єПідтримка
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus