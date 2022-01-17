Полмиллиарда гривен на книги: куда украинцы тратят «ковидную» тысячу

За четыре недели действия программы єПідтримка украинцы получили из бюджета почти 7 млрд грн. Около 1,5 млрд грн из полученных средств они уже потратили, сообщают в Министерстве экономики
.
Чаще всего украинцы тратят деньги в книжных магазинах и кинотеатрах.
Распределение по категориям:
- книжные магазины – 490 млн грн;
- кинотеатры – 386 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 188 млн грн;
- железнодорожные и авиапутешествия – 180 млн грн;
- спорт – 146 млн грн.
В Минэкономики отметили, что со второй половины января программа будет расширена – украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.
єПідтримка
Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія". А также быть гражданином Украины от 18 лет.
Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри Украины. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.
Как подать заявку, чтобы получить деньги?
Сначала нужно оформить специальную карточку "єПідтримка" в одном из банков партнеров. Далее нужно авторизироваться в "Дія" и выбрать там услугу "єПідтримка".
Не забудьте обновить "Дію". После этого – выбрать для выплаты карту "єПідтримка" и ожидать поступления средств.
Как потратить деньги?
Рассчитываться можно онлайн и офлайн, но только в указанных категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.
Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой "єПідтримка" он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными – невозможно.