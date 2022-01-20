Суд визнав Порошенка підозрюваним у кримінальному провадженні – Федір Веніславський

Суд чітко та однозначно визнав статус Петра Порошенка як підозрюваного у кримінальному провадженні, обравши йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Про це заявив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський, - повідомляє пресслужба партії «Слуга Народу» на офіційному сайті партії.

«Суд став на позицію сторони обвинувачення, органів досудового розслідування, і доказів наданих ними було досить, аби пан Порошенко отримав підтвердження статусу підозрюваного в кримінальному провадженні», – наголосив народний депутат.

Він також додав, що статус підозрюваного накладає на Петра Порошенка цілу низку обмежень, яких він зобов’язаний дотримуватися. Він не зможе залишати територію Києва та області без відома органів досудового розслідування; буде зобов’язаний з’являтися за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Також Порошенку буде заборонено спілкуватися з колом осіб, визначених судом, та відвідувати місця, які визначить суд.

«Це змінює статус пана Порошенка від «вільного» трактування, яке він собі допускав, до чітких процедурних аспектів, виконувати які він зобов’язаний. У випадку невиконання отримає підстави для зміни запобіжного заходу на більш жорсткий», – пояснив Федір Веніславський.

Він прогнозує, що органи досудового розслідування, Офіс Генерального прокурора та сторона захисту оскаржуватимуть рішення першої інстанції в Апеляційному суді. Та закликає дочекатися остаточно рішення Апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка.



пресслужба партії «Слуга Народу»