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В Житомирской области на пожаре погибла женщина с семилетней дочерью

Сегодня, 11:56:51 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на пожаре погибла женщина с семилетней дочерью

 В Житомирской области во время ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Пожар произошел ночью 19 января в с. Великая Фосня Овручской территориальной громады. 

Об этом сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
 

"19 января в 21:52 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме. По прибытию спасателей огнем была охвачена крыша помещения по всей площади - 50 кв. м. Пламя распространилось на хозяйственное здание, расположенное рядом", - информирует ГСЧС.


Во время ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела двух человек - 32-летней женщины и ее 7-летней дочери.

Огонь уничтожил кровлю, повредил конструктивные элементы перекрытия и стен дома, стену хозяйственной постройки.

Предварительная причина возгорания - неосторожность во время курения.




Фото: ГСЧС
Тэги: Житомирская область, пожар
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