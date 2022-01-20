В Житомирской области на пожаре погибла женщина с семилетней дочерью

В Житомирской области во время ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела женщины и ребенка. Пожар произошел ночью 19 января в с. Великая Фосня Овручской территориальной громады.
Об этом сообщает
Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"19 января в 21:52 на пункт связи 12 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме. По прибытию спасателей огнем была охвачена крыша помещения по всей площади - 50 кв. м. Пламя распространилось на хозяйственное здание, расположенное рядом", - информирует ГСЧС.
Во время ликвидации пожара в доме спасатели обнаружили тела двух человек - 32-летней женщины и ее 7-летней дочери.
Огонь уничтожил кровлю, повредил конструктивные элементы перекрытия и стен дома, стену хозяйственной постройки.
Предварительная причина возгорания - неосторожность во время курения.
Фото: ГСЧС