У Житомирській облраді депутати від «Нашого краю» підтримали виділення коштів на оздоровлення дітей

Під час засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів Житомирської обласної ради депутати погодили виділення коштів на проведення інвестиційного форуму і оздоровлення дітей-сиріт. Участь у засіданні комісії взяли голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край», депутат обласної ради Сергій Диняк та депутат обласної ради від «Нашого краю» Ігор Ходак.
Зокрема депутати розглянули питання виділення коштів на організацію і проведення Житомирського інвестиційного форуму «Polissia Invest». На цей захід закладено 2 млн грн субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 2022 рік.
Крім того, під час засідання члени комісії розглянули та погодили заходи на 2022 рік з низки галузевих програм. Депутати від «Нашого краю» підтримали видатки на оздоровлення дітей-сиріт у 2022 році на суму майже 1,5 мільйони гривень.
Розглянули Програму розвитку системи освіти області. Також погодили Програму «Відкрита влада» на 2022 рік – ці заходи будуть профінансовані у розмірі 1 млн 381 тисяча гривень.
Усі підтримані депутатами заходи з галузевих програм попередньо вже погодили на засіданнях постійних профільних комісій.
Пресслужба політичної партії «Наш край»