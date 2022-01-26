«Прокат Сервіс» - оснащення будь-якого типу для будівництва та ремонту в Житомирі

Мало в кого при необхідності провести ремонтні роботи виникає враження, що це дуже просте та доступне заняття. Одним з ключових питань є обладнання для ремонту. Для того, щоб його не купувати, створюючи окрему нішу витрат для свого гаманця, варто звернутись в компанію, яка пропонує оренду оснащення за вигідними цінами. Серед таких знаходиться Прокат-Сервіс. Це оптимальний варіант для жителя Житомира, тому що організація пропонує широкий асортимент та прийнятні для сьогодення ціни.
Приємним є і те, що в компанії працює персонал, який завжди готовий надати свою допомогу та порадити кращий варіант. З таким підходом вдасться провести якісні ремонтні роботи при мінімальних затратах ресурсів.
Прокат-Сервіс відомий у всьому місті оснащенням від кращих виробників та високим рівнем сервісу. Ще однією перевагою цієї організації є неймовірно великий асортимент, який дозволить знайти обладнання для виконання будь-якого типу ремонтних робіт.
Серед оснащення можна знайти:
- Бетонозмішувачі
- Пилососи промислового типу
- Відбійні молотки та перфоратори
- Техніка для трамбування
- Оснащення для глибинної роботи з бетоном.
На цьому товари не закінчуються. Є в наявності і різаки, лобзики, пили різних видів, апарати для зварювання, дрилі, драбини, відбійники та багато іншого.
Окреме місце в Прокат-Сервісі займає садове приладдя. Прокат оснащення для саду не менш актуальний за інструментарій для ремонту, оскільки використовується воно не так часто, а вартість має доволі високу. Навіщо переплачувати за оснащення та перейматися організацією його зберігання.
Кожен мешканець приватного будинку оцінить газонокосарки та мотобури, пили та мотокоси, кущорізи та культиватори. Головне, що всі ці прилади знаходяться в чудовому стані та можуть бути орендовані на потрібний час за зручною ціною. Працівники компанії дбають про хороший стан своєї продукції та комфорт покупця.
Для того, щоб здійснити замовлення обладнання для ремонту чи догляду за садом, потрібно здійснити декілька простих дій:
- Заключити договір з компанією;
- Сплатити оренду та завдаток;
- Використати інструмент за призначенням;
- Повернути обладнання;
- Отримати назад завдаток.
Завдяки такій можливості, як оренда оснащення, ремонт та будівництво стають реальними без купівлі спеціального оснащення. Навіщо витрачати час та кошти на пошуки і придбання оснащення, якщо є організація, яка пропонує хороші варіанти за значно меншою ціною?
Для того щоб скористатися такою можливістю, варто відвідати Прокат-Сервіс за адресою: м. Житомир, пр-т Незалежності 91/1 (р-н автовокзалу).
Отримати додаткову інформацію або проконсультуватися можна за телефонами:
E-mail
- 097-79-200-20 (Viber)
- 099-79-200-20
: prokat.servise.zt@gmail.com
Графік роботи:
Офіційний сайт
- Пн-пт: 9.00-18.00
- Сб: 9.00-15.00
- Нд: вихідний
: www.прокат-сервіс.укр