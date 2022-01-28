«Наш край» вшанував пам’ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині
Депутати селищної ради від політичної партії "Наш край" і представники партії вшанували пам'ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині.
Партійці послухали розповіді своїх колег про сумні історичні події, які відбувались на Любарщині в той період, вшанували пам'ять, покладанням квітів та запалили свічку пам'яті.
На території Любарської громади є братські могили – місця масових розстрілів людей єврейської національності. Одна могила, де поховано близько 3 тисяч жертв Голокосту, знаходиться на території села Громада, друга – в селі Юрівка.
Пресслужба політичної партії "Наш край"