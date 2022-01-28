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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 28 » 11:20:08

«Наш край» вшанував пам’ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 11:20:08 333 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Наш край» вшанував пам’ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині

  «Наш край» вшанував пам’ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині

Депутати селищної ради від політичної партії "Наш край" і представники партії вшанували пам'ять жертв Голокосту в Любарській громаді на Житомирщині.

Партійці послухали розповіді своїх колег про сумні  історичні події, які відбувались на Любарщині в той період, вшанували пам'ять, покладанням  квітів та запалили свічку пам'яті.

На території Любарської громади є братські могили – місця масових розстрілів людей єврейської національності. Одна могила, де поховано близько 3 тисяч жертв Голокосту,  знаходиться на території села Громада, друга – в селі Юрівка.

Пресслужба політичної партії "Наш край"






 
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