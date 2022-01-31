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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 31 » 16:42:13

В Житомирской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку: по дороге в больницу она умерла

Вчера, 16:42:13 1492 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку: по дороге в больницу она умерла

 В Житомирской области водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку. По дороге в больницу она скончалась. Как сообщили в полиции, ДТП произошло в поселке Городница Новоград-Волынского района.

"Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на пешехода, которая шла навстречу справа", – говорится в сообщении полиции.

Каретой "скорой" девушку доставили в больницу, однако по дороге она скончалась.

За рулем легковушки находился 38-летний местный житель, работник лесного хозяйства. Экспертиза показала, что мужчина был пьян.

"Полицейские доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Соответствующим выводом зафиксировано пребывание мужчины в состоянии опьянения – 2,4 промилле алкоголя в крови", – добавили в полиции.

Фото: ГУНП
Тэги: дтп, Житомирщина
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