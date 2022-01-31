В Житомирской области пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку: по дороге в больницу она умерла

В Житомирской области водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку. По дороге в больницу она скончалась. Как сообщили в полиции, ДТП произошло в поселке Городница Новоград-Волынского района.
"Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице поселка, совершил наезд на пешехода, которая шла навстречу справа"
, – говорится в сообщении полиции
.
Каретой "скорой" девушку доставили в больницу, однако по дороге она скончалась.
За рулем легковушки находился 38-летний местный житель, работник лесного хозяйства. Экспертиза показала, что мужчина был пьян.
"Полицейские доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Соответствующим выводом зафиксировано пребывание мужчины в состоянии опьянения – 2,4 промилле алкоголя в крови"
, – добавили в полиции.
Фото: ГУНП