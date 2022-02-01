«Дальше свое слово скажет суд». Венедиктова подписала подозрение «слуге» Кузьминых

"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала Ирина Венедиктова.