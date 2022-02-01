«Дальше свое слово скажет суд». Венедиктова подписала подозрение «слуге» Кузьминых

Генеральный прокуратур Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Украины, которого 28 января поймали во время получения взятки. Об этом Венедиктова сообщила на своей Facebook-странице
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Имени задержанного народного депутата Венедиктова не назвала. Очевидно речь идет о народном депутате Сергее Кузьминых
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Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины.
"В прошлую пятницу детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП был разоблачен народный депутат Украины 9 созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно... Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала Ирина Венедиктова.
Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание
народного депутата Сергея Кузьминых