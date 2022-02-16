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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 16 » 10:41:19

Впервые в Украине: Житомирский суд вынес приговор «смотрящему», выбивавшему долги

Сегодня, 10:41:10 1695 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Впервые в Украине: Житомирский суд вынес приговор «смотрящему», выбивавшему долги

 В Житомирской области к реальному наказанию приговорен заключенный, который находился в статусе "смотрящего" и занимался выбиванием несуществующих долгов. В прокуратуре сообщили, что это первый подобный приговор в Украине.

Установлено, что у 37-летнего уроженца Житомирщины 12 судимостей. Он отбывал очередное наказание и по просьбе ранее судимой женщины принялся выбивать у житомирянина несуществующий долг.

"Осужденный неоднократно звонил по телефону "должнику" и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты каждый раз угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для совершения над потерпевшим физической расправы и уничтожения его имущества", - информирует прокуратура.

Приговором Богунского районного суда города Житомира "смотрящий" приговорен, с учетом неотбытого срока, к лишению свободы на 7 лет и 2 месяца.
Тэги: суд, смотрящий, прокуратура
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