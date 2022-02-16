Впервые в Украине: Житомирский суд вынес приговор «смотрящему», выбивавшему долги

В Житомирской области к реальному наказанию приговорен заключенный, который находился в статусе "смотрящего" и занимался выбиванием несуществующих долгов
. В прокуратуре сообщили, что это первый подобный приговор в Украине.
Установлено, что у 37-летнего уроженца Житомирщины 12 судимостей. Он отбывал очередное наказание и по просьбе ранее судимой женщины принялся выбивать у житомирянина несуществующий долг.
"Осужденный неоднократно звонил по телефону "должнику" и требовал уплатить деньги до конкретной даты. В случае неуплаты каждый раз угрожал применить свой уголовный авторитет и привлечь подконтрольных ему лиц на свободе для совершения над потерпевшим физической расправы и уничтожения его имущества", - информирует прокуратура
.
Приговором Богунского районного суда города Житомира "смотрящий" приговорен, с учетом неотбытого срока, к лишению свободы на 7 лет и 2 месяца.