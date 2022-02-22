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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Февраль » 22 » 08:42:02

В зоне ООС погибли двое военных житомирской 95-й бригады. ФОТО

Сегодня, 08:42:02 700 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В зоне ООС погибли двое военных житомирской 95-й бригады. ФОТО

 21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли два десантника житомирской 95-й бригады.

Как сообщили в пресс-службе бригады, это произошло возле поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов противника получили ранения несовместимые с жизнью лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования родным и близким погибших.
 

Игорь Демидчук


Александр Стельмах
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