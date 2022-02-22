В зоне ООС погибли двое военных житомирской 95-й бригады. ФОТО

21 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли два десантника житомирской 95-й бригады.
Как сообщили
в пресс-службе бригады, это произошло возле поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области.
Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов противника получили ранения несовместимые с жизнью лейтенант Игорь Демидчук и штаб-сержант Александр Стельмах.
Командование и личный состав бригады выразили соболезнования родным и близким погибших.
Игорь Демидчук
Александр Стельмах