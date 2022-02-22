В Житомире возле подъездов многоэтажек разместят объявления о ближайших укрытиях

"Тогда, если стены в доме упадут, люди в подвале остаются невредимыми. Высота помещения – 1,7 м. Двери должны быть железные или обиты железом. Помещение – сухим, иметь соответствующую площадь, вентиляцию, освещение, места для сидения, не иметь магистральных сетей отопления и горячей воды", – сообщает городской совет.