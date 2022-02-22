В Житомире возле подъездов многоэтажек разместят объявления о ближайших укрытиях

В Житомире уже обследовали 530 подвальных помещений. 75% отвечают требованиям и могут быть использованы в качестве укрытия, 15% – нет. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
В мэрии объяснили
, что подвал многоэтажки может стать укрытием, если перекрытие железобетонное, а несущие стены соответствующей толщины.
Вскоре возле подъездов многоэтажек разместят объявления о ближайших укрытиях.
"Тогда, если стены в доме упадут, люди в подвале остаются невредимыми. Высота помещения – 1,7 м. Двери должны быть железные или обиты железом. Помещение – сухим, иметь соответствующую площадь, вентиляцию, освещение, места для сидения, не иметь магистральных сетей отопления и горячей воды", – сообщает городской совет.
Если в информационной открытке указан адрес дома, в котором вы проживаете, это означает, что укрытие есть в этом доме. Если же другой – подходящее укрытие, определенное для жильцов вашего дома, расположено по указанному адресу.
В ЖГС также напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации местного или регионального значения работает государственная система оповещения. Звук сирен означает сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!"
. Такой сигнал может быть и проверочным (в таком случае об этом информируется за день через СМИ). В случае чрезвычайной ситуации сирены звучат дольше – до 5 минут. Тогда нужно включить телевидение и радио, поскольку информация передается по официальным каналам в течение 5 минут после сигнала. После получения сообщения следует четко следовать инструкциям.
В случае несрабатывания электросирен – предупредительный сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" будет передаваться с помощью сирен и громкоговорителей на автомобилях патрульной полиции и территориальных подразделений ГСЧС.