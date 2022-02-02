В Житомире проверили подвалы 210 жилых домов. 20 нельзя использовать как укрытие

В Житомире за неделю рабочая группа проверила 210 подвальных помещений в жилых домах. 20 подвалов не соответствуют требованиям и не могут быть использованы в качестве укрытия.
Об этом сообщили
в Житомирском городском совете.
"Проверено 210 подвальных помещений в жилых домах города, 20 из них - не соответствуют требованиям. Во время проведения проверки специалистами исполнительных органов городского совета предоставлялись методические рекомендации председателям ОСМД и управляющим жилых домов по улучшению технического и санитарного состояния подвальных помещений для использования их как простейшие укрытие"
, - говорится в сообщении ЖГС.
Список проверенных укрытий
Укрытия и убежища
В Житомире для защиты населения города предназначены простейшие укрытия, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов.
Всего на учете 521 укрытие (полный перечень можно скачать
на сайте Житомирского городского совета).
Кроме них в городе есть убежища
, имеющие более высокий уровень защиты и предназначенные для работников отдельных предприятий.
Из 90 зарегистрированных убежищ
, только 17 готовы к использованию. Еще 38 из них - в состоянии ограниченной готовности.