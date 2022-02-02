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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 2 » 08:42:03

В Житомире проверили подвалы 210 жилых домов. 20 нельзя использовать как укрытие

Сегодня, 08:42:03 504 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проверили подвалы 210 жилых домов. 20 нельзя использовать как укрытие

 В Житомире за неделю рабочая группа проверила 210 подвальных помещений в жилых домах. 20 подвалов не соответствуют требованиям и не могут быть использованы в качестве укрытия.

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

"Проверено 210 подвальных помещений в жилых домах города, 20 из них - не соответствуют требованиям. Во время проведения проверки специалистами исполнительных органов городского совета предоставлялись методические рекомендации председателям ОСМД и управляющим жилых домов по улучшению технического и санитарного состояния подвальных помещений для использования их как простейшие укрытие", - говорится в сообщении ЖГС.
 

Список проверенных укрытий












   


Укрытия и убежища


В Житомире для защиты населения города предназначены простейшие укрытия, которые находятся в подвальных помещениях жилых домов.

Всего на учете 521 укрытие (полный перечень можно скачать на сайте Житомирского городского совета).

Кроме них в городе есть убежища, имеющие более высокий уровень защиты и предназначенные для работников отдельных предприятий.

Из 90 зарегистрированных убежищ, только 17 готовы к использованию. Еще 38 из них - в состоянии ограниченной готовности. 
Тэги: Житомир, подвалы, проверка, укрытие
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