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Главная » Новости » Технологии » 2022 » Апрель » 12 » 12:59:58

Карта повітряних тривог! Мы собрали все онлайн-карты тревог в одном месте

Сегодня, 12:59:46 484 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карта повітряних тривог! Мы собрали все онлайн-карты тревог в одном месте

Каждый день по всей территории Украины раздаются воздушные тревоги. Это означает, что в направлении определенного региона были запущены ракеты и есть опасность ракетного удара.

Уже месяц именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойная.

Воздушная тревога в Украине — Мапа сирен України


 

Онлайн карта воздушных тревог в Украине — Повітряна тривога

 

 

Карта воздушных тревог в Украине

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.


Если карта не отображается, перейдите по ссылке.

 

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже месяц слышим ежедневно, – это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время — это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

Тэги: война в Украине, карта, тривоги
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