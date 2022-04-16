Чтобы купить новую почтовую марку в Киеве выстроилась огромная очередь, как за айфоном. ФОТО

В Киеве люди выстроились в длинную очередь, чтобы купить новую почтовую марку «Русский военный корабль, иди нах*й!».



Укрпочта: «Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном».



Ажиотаж, вероятно, подогрет новостью о том, что флагман чф РФ, крейсер "Москва", который в начале войны угрожал защитникам украинского острова Змеиный, затонул, пораженный украинскими ракетами. На фото, опубликованном в Facebook, очередь к Главпочтамту в Киеве.



В ответах на многочисленные комментарии под постом почтовики уточняют, что марку можно купить также в мини-маркете:

«Просим с пониманием отнестись к техническим проблемам в работе магазина, что обусловлено бешеным количеством заказов со всего мира. Мы опубликовали новость на нашем вебсайте информацию для клиентов о том, как приобрести марку. Рекомендуем оформлять заказы в незагруженный период – когда в Украине ночное время».



12 апреля 2022 Укрпочта ввела в обращение новую марку с ответом защитников острова Змеиный «Русский военный корабль, иди нах*й». Марку выпустили миллионным тиражом двумя номиналами для внутреннего использования и отправки за границу.