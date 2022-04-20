Starlink стал доступен всем. Как подключить спутниковый интернет и сколько это стоит?

Как подключиться к интернету от Starlink

Обратите внимание, что подключение к Starlink не бесплатно. Комплект для установки интернета стоит $500, а ежемесячная плата за интернет составляет $100.

В комплект Starlink входит Wi-Fi-маршрутизатор, терминал для приема сигнала, кабели и крепления. После соединения по схеме нужно установить приложение Starlink на смартфон через Google Play или App Store.

С помощью приложения настройте сеть. Для начала нужно выйти на улицу и поймать сигнал спутника, просканировав небо. Затем перейти в настройку Wi-Fi и подключиться к сети Starlink12345. В приложении следуйте подсказкам.

Чтобы подключиться к системе, сначала нужно оставить заявку на подключение на сайте компании. Заявки рассматривают последовательно, после оплаты вам пришлют коробку по почте.

Как устроены спутники Старлинк

Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать свою орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце полезного срока службы. Масса спутника — около 260 кг, форма — в виде плоской панели. Спутники Starlink используют данные системы слежения за космическим мусором Министерства обороны США для автономного выполнения манёвров, во избежание столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. На каждом аппарате установлена 1 солнечная батарея, 4 фазированные антенные решётки, датчики ориентации по звёздам.

Старлинк терминалы пользователей

Система не будет напрямую подключаться от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи Иридиум, Глобалстар, Thuraya и Inmarsat. Вместо этого она будет привязана к пользовательским терминалам размером с коробку пиццы (диаметр — 61 см, высота ножки-подставки — около 50 см), которые будут иметь фазированные антенные решётки и отслеживать спутники. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.

В рамках публичного тестирования системы, начатого 26 октября 2020 года на территории США и Канады, клиентам предлагается приобрести комплект оборудования за 499 долларов, а стоимость месячной подписки на услуги связи составляет 99 долларов.

Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли. Starlink уже работает в Украине для критически важной инфраструктуры в военное время: электростанций, военных баз, промышленных предприятий, медицинских учреждений.Сегодня 20 апреля стало известно что подключить Старлинк может любой желающий в своем регионе. По информации Госспецсвязи, на период действия режима военного положения в Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.