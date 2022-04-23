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Главная » Новости » Армия » 2022 » Апрель » 23 » 12:16:38

Какое тяжёлое вооружение передают Украине союзники в Европе и США

Вчера, 12:16:36 429 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Какое тяжёлое вооружение передают Украине союзники в Европе и США

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки страны в войне против России. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".
 
По его словам, за два месяца с начала войны ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace Facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ – НВ).

Что из "тяжелого" передают Украине союзники (информация из открытых источников):
  • Эстония - 9 гаубиц Д-30 
  • США - 18 + 72 гаубицы M777
  • Канада - 4 гаубицы M777
  • Чехия - 20+ САУ DANA и DANA M2 
  • Словакия - 18 САУ Zuzana 
  • Польша - 20+ САУ Гвоздика 
  • Нидерланды - до 24 САУ PzH 2000 
  • Франция - 12 САУ CAESAR 
  • Бельгия - до 24 САУ M109A4BE 
  • Великобритания - САУ AS-90 
  • Польша - БМ-21 Град 
  • Чехия - RM-70 
  • США - РСЗО M142 HIMARS

И это еще не всё.

Также США передадут Украине $800 млн. Ми-17 — средний многоцелевой вертолет Ми-17 с максимальной взлетной массой 13 000 кг. Howitzer — американская полевая гаубица периода Второй мировой войны, в системе вооружений занимает место между лёгкой 105-мм полевой M2 и корпусными орудиями тяжёлой артиллерии. Switchblade — тактический барражирующий боеприпас, несёт боеголовку и предназначен для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей. По информации телеканала NBC, в пакет помощи на $800 млн войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

Кроме того, США в ближайшие дни обучат украинцев обращению с гаубичными артиллерийскими системами.

Помощь Украине в вооружении

 

Howitzer — американская полевая гаубица

 
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