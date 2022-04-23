Какое тяжёлое вооружение передают Украине союзники в Европе и США

По его словам, за два месяца с начала войны ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace Facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ – НВ).



Что из "тяжелого" передают Украине союзники (информация из открытых источников):

Эстония - 9 гаубиц Д-30

США - 18 + 72 гаубицы M777

Канада - 4 гаубицы M777

Чехия - 20+ САУ DANA и DANA M2

Словакия - 18 САУ Zuzana

Польша - 20+ САУ Гвоздика

Нидерланды - до 24 САУ PzH 2000

Франция - 12 САУ CAESAR

Бельгия - до 24 САУ M109A4BE

Великобритания - САУ AS-90

Польша - БМ-21 Град

Чехия - RM-70

США - РСЗО M142 HIMARS



Также США передадут Украине $800 млн. Ми-17 — средний многоцелевой вертолет Ми-17 с максимальной взлетной массой 13 000 кг. Howitzer — американская полевая гаубица периода Второй мировой войны, в системе вооружений занимает место между лёгкой 105-мм полевой M2 и корпусными орудиями тяжёлой артиллерии. Switchblade — тактический барражирующий боеприпас, несёт боеголовку и предназначен для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей. По информации телеканала NBC, в пакет помощи на $800 млн войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».



Кроме того, США в ближайшие дни обучат украинцев обращению с гаубичными артиллерийскими системами. Помощь Украине в вооружении Также США передадут Украине $800 млн. Ми-17 — средний многоцелевой вертолет Ми-17 с максимальной взлетной массой 13 000 кг. Howitzer — американская полевая гаубица периода Второй мировой войны, в системе вооружений занимает место между лёгкой 105-мм полевой M2 и корпусными орудиями тяжёлой артиллерии. Switchblade — тактический барражирующий боеприпас, несёт боеголовку и предназначен для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей. По информации телеканала NBC, в пакет помощи на $800 млн войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».Кроме того, США в ближайшие дни обучат украинцев обращению с гаубичными артиллерийскими системами.

Howitzer — американская полевая гаубица

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки страны в войне против России. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".И это еще не всё.