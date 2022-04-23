Какое тяжёлое вооружение передают Украине союзники в Европе и США

Евросоюз согласился покупать тяжелое вооружение и бесплатно передавать его Украине для поддержки страны в войне против России. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью "Европейской правде".
По его словам, за два месяца с начала войны ЕС уже выделил 1,5 млрд евро через инструмент European Peace Facility (используется для закупки для покрытия потребностей ВСУ – НВ).
Что из "тяжелого" передают Украине союзники (информация из открытых источников):
Эстония - 9 гаубиц Д-30
США - 18 + 72 гаубицы M777
Канада - 4 гаубицы M777
Чехия - 20+ САУ DANA и DANA M2
Словакия - 18 САУ Zuzana
Польша - 20+ САУ Гвоздика
Нидерланды - до 24 САУ PzH 2000
Франция - 12 САУ CAESAR
Бельгия - до 24 САУ M109A4BE
Великобритания - САУ AS-90
Польша - БМ-21 Град
Чехия - RM-70
США - РСЗО M142 HIMARS
И это еще не всё.
Также США передадут Украине $800 млн. Ми-17 — средний многоцелевой вертолет Ми-17 с максимальной взлетной массой 13 000 кг. Howitzer — американская полевая гаубица периода Второй мировой войны, в системе вооружений занимает место между лёгкой 105-мм полевой M2 и корпусными орудиями тяжёлой артиллерии. Switchblade — тактический барражирующий боеприпас, несёт боеголовку и предназначен для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей. По информации телеканала NBC, в пакет помощи на $800 млн войдут орудия артиллерии, «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».
Кроме того, США в ближайшие дни обучат украинцев обращению с гаубичными артиллерийскими системами.