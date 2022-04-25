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Главная » Новости » Криминал » 2022 » Апрель » 25 » 18:11:17

Покушение на Соловьева. Шесть москвичей готовили убийство Симоньян, Киселева и Скабеевой. Видео задержания

Вчера, 18:11:50 451 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Покушение на Соловьева. Шесть москвичей готовили убийство Симоньян, Киселева и Скабеевой. Видео задержания

Сегодня утром в России пресс-служба ФСБ объявила о задержании группы людей, которые готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Преступление якобы готовилось в Москве по заказу СБУ. Задержанные, согласно сообщению ФСБ, все москвичи и принадлежат к «неонацистской террористической организации "National Socialism / White Power", которая никому не известна, но уже внесена в список террористических организаций в России.

Государственные СМИ тут же сообщили, что у задержанных изъяли:
  • самодельную взрывчатку, 
  • 8 коктейлей Молотова, 
  • 6 пистолетов Макарова, 
  • обрез охотничьего ружья, 
  • гранату РГД-5, 
  • более тысячи патронов различного калибра, 
  • наркотики, 
  • поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, 
  • националистическую литературу 
  • красную футболку со свастикой

Позже директор ФСБ Александр Бортников сообщил:

«Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством».

 

Путин заявил о неопровержимых фактах

О пресечении деятельности «террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», тут же сообщил Владимир Путин. «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал президент РФ.

По мнению Путина, западные страны «перешли к террору» после того, как «потерпели фиаско» в борьбе с Россией на информационном поле, целью которой было «расколоть Россию, разрушить Россию изнутри».
 

Видео задержания москвичей, готовивших убийство Соловьева

 
 

Маргариту Симоньян и Ольгу Скабееву тоже хотели убить

ФСБ опубликовала кадры задержания членов группировки, планировавших, по данным следствия, убийство телеведущего Владимира Соловьева. В обнародованном видеоролике показано задержание подозреваемых в квартирах. На записи они также рассказывают о том, как готовились к совершению преступления.

Один из показанных в видео заявил, что с января по март он приезжал в квартиру, где собирались члены группировки и обсуждали планы. В частности, по его словам, речь шла о поджоге машин с символикой спецоперации и военкоматов. Он также заявил, что покушение планировалось не только на Соловьева, но и на других журналистов: Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова и Ольгу Скабееву.
Тэги: фсб, россия
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