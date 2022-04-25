Покушение на Соловьева. Шесть москвичей готовили убийство Симоньян, Киселева и Скабеевой. Видео задержания

самодельную взрывчатку,

8 коктейлей Молотова,

6 пистолетов Макарова,

обрез охотничьего ружья,

гранату РГД-5,

более тысячи патронов различного калибра,

наркотики,

поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы,

националистическую литературу

красную футболку со свастикой

«Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве шести человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения, прежде всего с убийством».

Сегодня утром в России пресс-служба ФСБ объявила о задержании группы людей, которые готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Преступление якобы готовилось в Москве по заказу СБУ. Задержанные, согласно сообщению ФСБ, все москвичи и принадлежат к «неонацистской террористической организации "National Socialism / White Power", которая никому не известна, но уже внесена в список террористических организаций в России.Государственные СМИ тут же сообщили, что у задержанных изъяли:Позже директор ФСБ Александр Бортников сообщил:

Путин заявил о неопровержимых фактах

Видео задержания москвичей, готовивших убийство Соловьева

Маргариту Симоньян и Ольгу Скабееву тоже хотели убить

О пресечении деятельности «террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», тут же сообщил Владимир Путин. «Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал президент РФ.По мнению Путина, западные страны «перешли к террору» после того, как «потерпели фиаско» в борьбе с Россией на информационном поле, целью которой было «расколоть Россию, разрушить Россию изнутри».ФСБ опубликовала кадры задержания членов группировки, планировавших, по данным следствия, убийство телеведущего Владимира Соловьева. В обнародованном видеоролике показано задержание подозреваемых в квартирах. На записи они также рассказывают о том, как готовились к совершению преступления.Один из показанных в видео заявил, что с января по март он приезжал в квартиру, где собирались члены группировки и обсуждали планы. В частности, по его словам, речь шла о поджоге машин с символикой спецоперации и военкоматов. Он также заявил, что покушение планировалось не только на Соловьева, но и на других журналистов: Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова и Ольгу Скабееву.