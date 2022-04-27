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Главная » Новости » Политика » 2022 » Апрель » 27 » 11:39:37

«Белгород, Воронеж и Курск сегодня тоже попали под демилитаризацию» - Подоляк

Сегодня, 11:39:53 492 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Белгород, Воронеж и Курск сегодня тоже попали под демилитаризацию» - Подоляк

Советник президента Украины Михаил Подоляк сегодня 27 апреля в своё Телеграм канале прокомментировал атаки на топливные базы и склады боеприпасов в российских регионах.
 
«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как "демилитаризация". В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии РФ, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее.

Как это объяснить?

Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов "убийц" – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая. 
 
И опять же повторю: причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными. Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе».

https://t.me/M_Podolyak/61
Тэги: Подоляк, Белгород, воронеж, война в Украине, Курск
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