Особенности онлайн-сервисов для перевода документов

Онлайн-переводчик – это удобный сервис, который позволяет моментально переводить тексты на разные языки. Функционал переводчика для документов рассчитан на перевод целых файлов с сохранением исходного форматирования и имеющихся в них графических элементов. Пользователь может выбирать тематику перевода, чтобы смысл текста максимально сохранился. Рассмотрим подробнее все преимущества самых популярных сервисов в сети.

M-translate

Одним из самых удобных онлайн-переводчиком для документов считается M-translate. Сервис позволяет переводить тексты на разные языки. Для этого требуется только загрузить данные в специальное окно и нажать на кнопку «GO».

Высокая скорость перевода достигается за счет автоматической синхронизации с базами данных, которые в течение нескольких секунд после сканирования объекта выдают результат на введенный запрос.

Пользователи могут делится оставлять комментариями о сервисе и отправлять предложения по его улучшению на электронную почту.

МЕТА переводчик

Это мультиязычный онлайн-переводчик текстов, который отличается простым и понятным интерфейсом. В нем есть специализированные словари, которые применяются для переводов документов, относящихся к специализированным областям. По умолчанию в программе используется словарь общей лексики, но при необходимости можно выбрать тему из специального выпадающего списка. Пользователям доступны такие темы, как музыка, бизнес, интернет, законы и т.д.

Meta-переводчик также оснащен следующими опциями:

проверка орфографии;

транслитерация;

виртуальная клавиатура.



Клавиатурой в виртуальном формате удобно пользоваться, когда необходимо произвести редактирование перевода с итальянского, немецкого или французского языков.

PROMT

Онлайн-сервис очень удобен для тех, кому постоянно приходится переводить документы на разные языки. Программа может работать в автономном режиме.

Пользователям доступен выбор не только языков, но и тематики перевода. При необходимости можно добавить перевод каких-либо терминов в словарь, чтобы в следующий раз не тратить время на редактирование.