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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Июнь » 22 » 09:16:02

В Украине будут выплачивать гранты до 250 000 гривен за открытие нового бизнеса

Сегодня, 09:16:02 193 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине будут выплачивать гранты до 250 000 гривен за открытие нового бизнеса

Украинцы, у которых есть бизнес-планы и желание запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 000 грн в рамках новой правительственной программы «еРабота». Государство планирует выдать 20 000 таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн.

«Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.», – отметил премьер - министр Украины, Денис Шмыгаль.


Участником программы может стать любой украинский, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал "Дія" или отделение "Ощадбанка", добавив к заявке бизнес-план.

«В течение 10 рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет», – отметил глава правительства.

Государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.

«Дополнительно новые предприниматели могут получить дешевый кредит по программе «5-7-9» в размере до 2,5 млн грн. Это средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала», – отметил премьер-министр.
Тэги: Бизнес-план, бизнес, Грант, финансирование, Шмыгаль, економика
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