В Украине будут выплачивать гранты до 250 000 гривен за открытие нового бизнеса

«Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.», – отметил премьер - министр Украины, Денис Шмыгаль.

Украинцы, у которых есть бизнес-планы и желание запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 000 грн в рамках новой правительственной программы «еРабота». Государство планирует выдать 20 000 таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы в год – 5 млрд грн.Участником программы может стать любой украинский, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал "Дія" или отделение "Ощадбанка", добавив к заявке бизнес-план.«В течение 10 рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет», – отметил глава правительства.Государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета, по его словам, можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.«Дополнительно новые предприниматели могут получить дешевый кредит по программе «5-7-9» в размере до 2,5 млн грн. Это средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала», – отметил премьер-министр.