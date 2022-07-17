Отдых в Межречинском парке 2022. Как добраться, что посмотреть, интересные факты о парке. ФОТО

О тяжелой весне во время оккупации и о главных изюминках нацпарка рассказывает известный гид Андрей Сагайдак.

Региональный ландшафтный парк "Межреченский" находится на расстоянии ста километров к северу от столицы. Административный центр – село Отрохи. Парк стал магнитом для туристов, которые предпочитают отдыхать на природе, во время которого можно узнавать интересную информацию из мира растений и жизни животных.

Своей популярности парк обязан бывшему директору, а ныне – гиду в дикую природу, основателю природоведческого центра "Міжрічинська пуща" Андрею Сагайдаку.

TRAVEL РБК-Украина он рассказал о возобновлении туризма, временах оккупации Черниговской области и о том, что смогут увидеть туристы, которые приедут к нему в летние и осенние месяцы.

Фото: Андрей Сагайдак во время экскурсии (facebook.com/guide.in.chernigiv)

Возвращение посетителей после боевых действий

Первые туристы приехали через полтора месяца после того, как оккупанты ушли из региона, то есть во второй половине мая, рассказывает специалист:

"Раньше была только одна пара. Они остановились по соседству в "Деревилле", позвонили и попросили показать музей. А так - самостоятельных пока не принимаем.

Раньше можно было просто приехать на машине и пойти гулять по экотропе. Формально у нас по всей области запрещен доступ к лесам. Поэтому мы ходим по краю, по экотропе. Я не вожу сейчас никуда: ни на вересовище, ни на красивое моховое болото, которое качается под ногами".





Фото: Июль в Полесье - время черники. Во влажных сосновых борах ее в этом году вдоволь. В светлых сосново-дубовых лесах созревает костяника. Рядом - ягоды земляники. На полянах расцвел душистый тимьян, пишет Сагайдак (facebook.com/Андрей Сагадак)



"Даже пулемет один дали нам, и пару автоматов". Как Отрохи пережили времена оккупации Черниговщины

Именно в Межреченский парк российские войска не заходили. Они дошли только до северной границы, вспоминает времена оккупации области гид:

"От нашего села это километров 30-35 на север. Они по дороге из Чернигова немного попробовали пойти в эту сторону, их не пустили, и все – больше в Межречье не прорывались. Захватнические войска ладили переправу на Десне под Черниговом, чтобы обойти его и выйти на киевскую трассу. Получается, что был оккупирован север, Чернигов и под Киевом, в районе Броваров, почти до Семиполок.



Фото: Туристы во время экскурсии по Межреченскому парку (facebook.com/Natali Tulyulyuk)

Но вместе с тем оставалась одна из дорог для сообщения со столицей, вдоль Десны. Козелец, Остер – к ним оккупанты даже не подходили, говорит Сагайдак:

"Весь март мы были в такой себе изоляции. Когда в Чернигове горел "Эпицентр", то и мы это видели. В марте-апреле сидели дома. В лес не ходили: нам сказали, что могут там быть диверсанты".

"Как могли, подготовились встречать россиян: знаки поснимали, дороги позаваливали, организовалась тероборона. Даже пулемет один дали нам, пару автоматов, в соседнем селе даже гранатомет был, люди повытягивали и поначищали ружья. Воинские части пораздавали немного людям. В селе даже ящики с коктейлями Молотова были - их делали, потому что не понимали, что и как происходит. Что это целесообразно в условиях плотной городской застройки".



Фото: Межреченский парк с высоты (wikipedia.org)

До войны было множество заказов. Набираются ли снова группы туристов

Перед полномасштабным наступлением России туров было заказано множество – все по ноябрь, практически все выходные.

"Сразу все отменилось, а потом туроператоры начали потихоньку "оживать". Сейчас обновилось бронирование, но на июль-август просят те, кто бронировал раньше, чтобы за ними все так и оставалось. Конечно, заказов стало меньше: раньше еще ездили в будни. И не все набирают группы, на самом деле. Сначала был рывок в мае-июне. И цены пришлось скорректировать в меньшую сторону: поставил такую цену, как была в прошлом году", — рассказывает об особенностях спроса во время войны гид.



Фото: Туристы пробираются через болото (facebook.com/Natali Tulyulyuk)



Что посмотреть в Межреченском летом

В этом году посещение лесов области ограничено из-за войны. Сбор лесных ягод, соответственно, тоже. Однако туристов водят по экотропе вдоль села. Там тоже ждет много интересного. По словам Андрея Сагайдака, обычно это стандартная экскурсия:

"Смотрим музей, возле музея фотографируемся, потом экостропу проходим, подъезжаем к Бондаревскому болоту. С тропы можем сойти потоптаться по болоту в бахилах, пока вода была, и возвращаемся на поляну "Лігво" для обеда. Далее идем на экотропу рядом с музеем – Полесскую. Этого на день хватает".



Фото: Найденные туристами цветы (facebook.com/Natali Tulyulyuk)



Маршрут короткий, поэтому гид старается предоставить на нем путешественникам побольше интересной информации:

"Например, на Лесной тропе можно увидеть гнезда синиц, птенцов, которые вывелись, сонь встречаем и фотографируем – красивые животные. На болоте зацвела калужница, но ее почти пропустили. Дальше массово цвели болотные ирисы, за ними сибирские ирисы уже отцветают, потом цветут орхидеи... Они у нас небольшие и с романтичным названием "Пальчатокорінник м’ясочервоний".

Фото: Фирменный чай от гида (facebook.com/Natali Tulyulyuk)

Путешествия по календарю природы в Межреченском парке: когда что посмотреть

По словам Андрея Сагайдака, каждый сезон и даже месяц, когда вы посещаете парк, интересен своими особенностями. Он перечисляет основные:

Начало апреля - птицы. Наиболее заметные и активные – журавли, много водоплавающих птиц;

- птицы. Наиболее заметные и активные – журавли, много водоплавающих птиц; Во второй половине апреля массово цветет лужница на болотах;

массово цветет лужница на болотах; На начале мая , но в этом году немного запоздалая, — в лесу массово цветет ландыш;

, но в этом году немного запоздалая, — в лесу массово цветет ландыш; С середины мая начинают цвести желтые болотные ирисы;

начинают цвести желтые болотные ирисы; Начало июня – краснокнижные сибирские петушки.

– краснокнижные сибирские петушки. Ближе к середине июня зацветают наши орхидеи.

зацветают наши орхидеи. В июле начинает созревать черника, возле самой экотропы. Рядом с ней идет костяника. Ее мало кто знает, но это интересная и вкусная ягода – крупные красные плоды из отдельных шариков. Местное диалектное название – каменица. Похожа на маленькую травянистую малину. Она вкусная.

Фото: Черника – поспела. В болоте массово цветут лютики. В лесу стоит аромат нагретой хвои, – пишет Андрей Сагайдак на Facebook (facebook.com/Андрей Сагадак)

С середины августа в этом году буду показывать отдельные кустики возле села, потому что на вересовище сейчас мы не ездим.

в этом году буду показывать отдельные кустики возле села, потому что на вересовище сейчас мы не ездим. В сентябре начинается сезон грибов. Массово можно собирать польский гриб, характерный для сосновых лесов. Также – маслята, лисички.

начинается сезон грибов. Массово можно собирать польский гриб, характерный для сосновых лесов. Также – маслята, лисички. Бывает группа по самой экостропе может найти десяток-два белых грибов. Но белые грибы это уже ближе к концу сентября-октябрю. Тогда вообще массово появляются всякие грибы, не только съедобные, но и яркие.



"Те же мухоморы – очень хороши для фотографии. У нас есть сосновый лес, под ними мхи, и на них густо разноцветные грибы. Как будто луга цветут, но это на самом деле грибы. Таков был позапрошлый год – влажная осень. Поэтому были разноцветные (белые, охряно-желтые, красные) сыроежки, красные мухоморы, какие-нибудь лисички".

Одних только сыроежек на территории парка – 32 вида.

"И ежовик чешуйчатый – гриб, который внешне напоминает чешую динозавра, а снизу мохнатый: похоже на иголочки ежа, но мягкие, – трубочки длинные свисают. Съедобен в молодом возрасте, как пишут в книжках. Но традиционно у нас очень малое количество видов грибов едят. Полесье, как и Карпаты: местные берут белые грибы, лисички, маслята, польские некоторые едят, некоторые – нет. Хотя на самом деле съедобных грибов гораздо больше", – завершает он.



АВТОР: КАТЕРИНА КОЛОНОВИЧ, РБК-Украина