Путин делает ставку на добровольцев в обход военного командования - ISW

Президент России Владимир Путин все больше полагается на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил, констатируют эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.

Авторы отчета считают, что летом и осенью после поражения в Харьковской области Путин действовал в обход российского высшего военного командования.

Ухудшение отношений Путина с военным командованием и российским министерством обороны может отчасти объяснить внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь армейские резервы, полагают эксперты.

Со ссылкой на военных блогеров, ISW пишет, что в России начали процесс формирования и укомплектования 4-го армейского корпуса - "по крайней мере, на уровне документации". Как и в случае с 3-м корпусом, речь идет о добровольцах.

Внимание к формированию нерегулярных частей вызывает некоторую критику со стороны отставных российских офицеров, отмечают авторы доклада. Они считают, что формирование таких специальных подразделений приведет к дальнейшему напряжению и отсутствию сплоченности между российскими силами.

Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных , прогнозирую эксперты, реагируя на сообщения о вербовых в колониях.

Формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало что добавляет боевой мощи российским силам, воюющим в Украине, резюмируют они. 3-й армейский корпус не смог ничего изменить при контрнаступлении украинских военных в Харьковской области, утверждают авторы отчета.