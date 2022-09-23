Стоит ли инвестировать в недвижимость в Казахстане?

Почему люди инвестируют? Инвестиционные средства должны приносить дополнительную прибыль и уберечь деньги от негативного воздействия инфляции.

Инвестиционные инструменты, применяемые в долгосрочном периоде, помогут добиться вышеуказанных целей. Необходимо, чтобы они имели незначительные риски и были перспективными. Инвестиции в недвижимость обладают всеми перечисленными свойствами.

Как получить доход от инвестиций в недвижимость?

Есть 2 варианта:

Сдача недвижимости в аренду - это самый стабильный, но не очень высокодоходный способ получения средств обратно. Практически любую недвижимость можно сдать в аренду, несмотря на ее тип и качество.

Перепродажа недвижимости - этот способ заработка самый доходный, но в то же время рискованный. Перепродать недвижимость, купленную за небольшую сумму, не так то и просто, если она не является особо ликвидной.



Часто можно наблюдать ситуацию, что большинство инвесторов первоначально сдают недвижимость в аренду ради компенсации убытков и только после этого принимают решения о продаже недвижимости. Такой подход позволяет увеличить прибыль от вложенных инвестиций.

Как начать новичкам?

Шаг №1. Выбор объекта инвестиций и определение финансовых возможностей

От этого зависит дальнейшая стратегия инвестирования и сроки окупаемости. От того, сколько у инвестора средств, зависит выбор недвижимости для вложений.

Выбрать подходящий объект инвестиций непросто, нужно принимать во внимание то, что каждая категория недвижимости имеет различный уровень доходности, рисков и обязательств.

Шаг №2. Анализ рынка недвижимости и поиск подходящих предложений

Инвестиции – это последовательный анализ, поэтому не следует начинать поиски недвижимости для вложений сразу после получения денег. Тщательно ознакомьтесь с предложениями на рынке, исследуйте спрос и т.д. Это можно сделать при помощи сайта korter.kz, где размещен самый полный каталог новостроек и застройщиков Казахстана с ценами, планировками и фото.

Исходя из этого, можно найти подходящий объект, который будет иметь не самую высокую стоимость и пользоваться спросом.

Шаг №3. Услуги юриста

При оформлении договоров обратитесь к специалисту. Если планируете заключать договор с застройщиком, то грамотный юрист сможет проверить благонадежность компании, поможет найти спорные моменты в договоре, защитит ваши права, если это понадобится.

Для инвестиционной деятельность необходим квалифицированный юрист, который разбирается во всех законодательных нюансах.

Виды инвестиций в недвижимость

Вложения в недвижимость — это долгосрочные инвестиции с длительным периодом окупаемости.

Различают следующие типы инвестиций в недвижимость:

Инвестиции в коммерческую недвижимость.

Инвестиции в жилую недвижимость.

Инвестиции в строительство недвижимости.

Инвестиции в недвижимость за рубежом.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, особенности, различные риски, стратегии и варианты получения прибыли

Цены на жилье в Казахстане

Больше всего сделок с недвижимостью осуществляется в ключевых деловых центрах Казахстана: Алматы и Астана (Нур-Султан). Цена одного квадратного метра в новостройках составляет в среднем $800. Самые дешевые квартиры в Жезказгане, Таразе, Павлодаре и Кызылорде.

Можно ли иностранцам покупать жилье в Казахстане?

Недвижимость Казахстана все больше привлекает иностранцев, в частности из некоторых стран ЕС. Интересны с точки зрения инвестирования крупные бизнес-центры РК: Алматы и Астана. Между тем, процедура приобретения объекта физическим и юридическим лицом (с иностранным присутствием) – две разные операции.

Чтобы стать владельцем недвижимости в Казахстане, иностранцу – как физлицу – нужно иметь вид на жительство и постоянно проживать на территории РК. В процедуре подписания права собственности с иностранным участием у юридических лиц таких условий нет, поэтому покупать недвижимость на территории Республики Казахстан может любой иностранец, имеющий зарегистрированное в стране юрлицо.

Разрешительные нормы в обоих случаях касаются только объектов недвижимости, но не земли. По законам РК, владельцами земельных участков сельскохозяйственного назначения в Казахстане иностранцы быть не могут (исключение касается только участков, выведенных под застройку или находящихся под обслуживанием жилых и коммерческих объектов).

Также не следует забывать, что для въезда в Казахстан для многих иностранцев требуется виза. Сегодня получить въездную визу можно в консульских учреждениях и паспортно-визовых службах, расположенных почти в 70 странах мира. Для граждан Украины виза для въезда в Казахстан не требуется.