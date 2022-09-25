Стрельба и дикие крики: в Дагестане начались протесты против мобилизации. ВИДЕО

В Дагестане сотни человек собрались на митинг против "частичной" мобилизации, которую объявил российский диктатор Владимир Путин. В знак протеста люди перекрыли трассу Хасавюрт-Махачкала.

Во время разгона митинга полицейские применили оружие. Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Митингующие собрались на трассе в районе поселка Эндирея. При этом многие утверждают, что намерены ехать в Махачкалу (столица Республики Дагестан), чтобы устроить там более масштабную акцию протеста.

"Трасса Хасавюрт-Махачкала. Эндиреевский поворот. По словам очевидцев люди протестуют против мобилизации их детей. С Эндирея пишут, что решили ехать на Махачкалу! Есть понимание, где надо решать такие вопросы", – пишут Telegram-каналы о ситуации в Дагестане.





Стоит отметить, что разгонять участников акции протеста приехали полицейские, вооруженные автоматами.

Более того, некоторые силовики применили оружие, открыв стрельбу вверх. Таким образом полиция пыталась убрать митингующих с трассы.



Напомним, в субботу, 24 сентября, граждане страны-агрессора в очередной раз попытались провести митинги против указа диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации. В итоге силовики задержали десятки участников акций протеста.



Митинги в Якутске также закончились задержаниями. На акцию против мобилизации в основном пришли женщины. Они призывали прекратить войну против Украины, а также называли призыв мужчин на фронт геноцидом и "могилизацией".



Ранее соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального призвали граждан страны-агрессора выходить на уличные акции протеста из-за указа диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации. Противникам призыва на военную службу предлагают жечь военкоматы.



В целом объявленная кремлевским диктатором "частичная мобилизация" вывела на улицы протестующих россиян в Томске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Новосибирске и Красноярске. Митинги оказались немногочисленными, традиционно беспомощными перед полицией и завершились к концу дня задержанием около 700 человек.



В РФ прилагают все усилия, чтобы выполнить задачу, поставленную Владимиром Путиным о частичной мобилизации. Скорее всего, создать мобилизованные резервные силы даже низкого качества не удастся, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.



Как сообщалось, у россиян продолжается паника после объявления диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации. Пока многие в истерике пытаются сбежать из страны, те, кому повезло меньше, уже выслушивают от военкомов угрозы за уклонение от призыва.





