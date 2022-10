Россия хочет сбивать используемые Украиной спутники Илона Маска, Planet Labs, Maxar

Россия рассматривает коммерческие спутники США и их союзников, используемые в ходе войны в Украине, как «законные цели» для удара, заявил на заседании первого комитета генассамблеи ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Цитата

«Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в т.ч. коммерческой, в военных целях. Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться "законной целью" для ответного удара», - сказал Воронцов.

Данные с коммерческих спутников помогали отслеживать перемещение российских войск при подготовке к войне и в ее ходе. Их использвали при расследовании преступлений, которые могли быть совершены российскими военными. Например, The New York Times изучала снимки коммерческих спутников, чтобы доказать причастность российских военных к престпулениям в Буче. Часть данных частные спутниковые компании передавали правительству Украины, писала The Wall Street Journal.



Миллиардер Илон Маск предоставил украинской армии доступ к данным спутников глобальной системы Starlink, позволяющих использовать высокоскоростной интернет в труднодоступных для обычной связи местах. Оборудование Starlink используется, в частности, для координации артиллерийских ударов ВСУ и управления беспилотниками.

В СМИ активно публикуются спутниковые снимки компаний Planet Labs, Maxar.

Россия никогда прежде не атаковала космическую инфраструктуру других государств, но проводила испытания противоспутникового оружия. Западные страны осуждали эти испытания, поскольку облако осколков несло опасность космическим программам других стран и представляло опасность для космонавтов на МКС.

Контекст

Предупреждение о готовности сбивать американские коммерческие спутники сделано после серии заявлений российских высокопоставленных чиновников о том, что Украина готовится применить «грязную» ядерную бомбу.

