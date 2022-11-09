День студента-2022: яскраві картинки, листівки і найкращі привітання

У середині листопада настане Міжнародний день студентів – улюблене свято та значуща дата для молоді багатьох країн, у тому числі України. Що це за день, яка його історія, коли і як його святкуємо, дізнайтесь у нашій статті.Щорічно Міжнародний день студентів святкується 17 листопада. У 2022 році ця дата випадає на четверг. Примітно, що День студента відзначається в Україні двічі – 17 листопада та 25 січня, у Тетянин день.Приймайте найкращі вітанняі не забудьте також привітати своїх друзів. А ми підготували веселі й милі вірші, смс та побажання у цей радісний день.

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:

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Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було у вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб кожен з вас поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить динамічно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь "Ура!"

***

Вірш для студентки

Тебе, студентку, я вітаю,

Тобі найкращого бажаю –

Прекрасних днів, добра і щастя,

І щоб не знала ти нещастя,

Щоб поруч був завжди коханий,

Єдиний, вірний та рум'яний,

Щоб ти частіше посміхалась,

В житті у тебе все вдавалось!

***

Смішний вірш студенту

З днем студента, найкращий друг!

Бажаю найкращих подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий -

Може станеш знаменитий!

Все залежить лиш від тебе,

Головне – учиться треба!

***

Вірш про студентів

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –

Нудні. Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає – дивись,

Стипендія вже є.

Професія "студент" – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років –

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

З Днем студента вітаю,

На сесії халяви бажаю.

Нехай навчання легко дається,

Щоб міг ти максимально веселитись!

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

***

З міжнародним днем студента

Вас дозвольте привітати,

Іспити лиш на відмінно

Я бажаю вам складати.

***

Коротких семестрів бажаю,

З днем студента вітаю!

Щоб гарні оцінки були,

Стипендію витягнути могли.

***

Бажаю святкувати сьогодні,

Гуляти до самого рання!

І щоб зранку не тріщала

Від тих гулянь голова!

***

Сьогодні свято – День студента!

Тож хочу щиро побажати:

Щоб сесії завершувались хеппіендом,

А ти із усмішкою міг це все згадати!

***

Щоб вам солодко жилося,

Щоб дружилося, спалося!

Щоб рікою пиво лилось,

Щоб студентство веселилось!

***

В це свято гарне і прекрасне,

Бажаю друзів першокласних,

Тих, що поруч по життю підуть,

І дівчат тобі найдуть!

***

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти самі писались,

А екзамени здавались!

***

Хай сесії легко здаються,

Хай успіхи враз посміхнуться,

Багато також не гуляй,

Про рідних ти не забувай!

***

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

***

Ми п'єм горілку в шалених дозах,

Завтра прокинемось у різних позах,

Ми пам'ятаєм щасливі моменти,

Це все називається словом СТУДЕНТИ!





***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.

***

У день студента бажаю тобі насолоджуватися кожним днем. Нехай викладачі будуть поблажливими, сесії – легкими, стипендія – підвищеною, вечірки – запам'ятовуються, друзі - веселяться разом з тобою!

***

Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

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В день студента бажаю тобі жити, як в казці! Нехай студентська їдальня пригощає не гірше, ніж ресторани, гуртожиток буде затишним, як царські палати, курсові і дипломні пишуться за помахом чарівної палички, а добра фея підкидає "шпори" на іспитах.

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Вітаю тебе з професійним святом днем студента. Бажаю завжди грамотно і раціонально розподіляти свої сили. Щоб потім не вийшло, що диплом у тебе червоного кольору, а обличчя – синього ;)

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Лекцій – ненудних, професорів – несуворих, семінарів – цікавих і плідних, заліків – автоматом, а сесій – коротких. Хай ночі будуть веселими, а друзі – відчайдушними. З Днем студента!

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Кажуть, що у студентів є два свята: день студента і кожен день. Тому бажаю вам успіхів у навчанні, здоров'я та наполегливості, а все інше у вас і так є.

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В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

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Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!

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Подруго, вітаю з Днем студента! Бажаю тобі успіхів у навчанні, в подальшій роботі та в усіх справах. Нехай студентські роки запам'ятовуються не тільки безсонними виснажливими сесіями, а й такими веселими святами, як День студента!

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Студентство – воістину найкращий період життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь ентузіазм в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті радісні і позитивні враження!







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До уваги всім, хто вступив до ВНЗ: бути студентом круто, тільки навчання заважає.

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Студенти й гроші – речі сумісні, але рідко й ненадовго…

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У студента все життя у боротьбі: до обіду – з голодом, а після обіду – зі сном…

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Найбільша студенська брехня: "Список використаної літератури".

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Студенти – це частина населення, яка має найдорожчі телефони, але у яких ніколи немає грошей на рахунку.

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Що таке стипендія? Це те саме, що жіночі критичні дні. Місяць чекаєш, а за 4 дні закінчується!

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Нічого так не зближує людей, як один варіант на екзамені.

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- Ходив складати іспит?

- Ходив...

- А який квиток витягнув?

- Військовий.

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Оголошення в інституті: – Іспит не відбудеться. Всі квитки продані!

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Хто рано встає, тому кажуть: "присядьте! пара ще не закінчена!"

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Розклад студента: Пн – недоїхав; Вт – переїхав; Ср – болить голова; Чт – один день – не біда; Пт – додому пора.

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Чекаємо викладача, він запізнюється. Пишу йому смс "пари не буде" і забуваю в кінці дописати знак питання, через хвилину приходить "ок".

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Словами "ось такі пироги" закінчують свій захист диплома бакалаври-кондитери.

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Першокурсник Микола випадково застав свого декана в обіймах завідувача кафедри і вже до вечора закінчив магістратуру.

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Вранці: – Хочу спати. Вдень: – Хочу спати. Увечері: – Хочу спати. Вночі: – ХОП ХЕЙ ЛА ЛА ЛЕЙ!

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Сьогодні в переході станції метро відбулася зустріч випускників, які купили тут дипломи 5 років тому.

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Протягом року у нас є 365 днів, щоб вчитися. З них 52 дні – неділі, залишається 313 днів. Навесні через теплу погоди складно взятися за навчання. Віднімаємо ще 50 днів. Залишилось 263 дні. Людина в середньому спить 8 годин. У рік це становить 122 дні. Залишається лише 141 днів. Якщо відняти по годині щодня на інші заняття (хобі), то віднімаємо ще 15 днів. Залишилось 126 днів. Кожен день ми приділяємо в середньому 2 години на вживання їжі. Віднімаємо ще 30 днів. Залишається 96 днів.

Приблизно ще 90 днів на рік ми гуляємо. Залишається лише 6 днів. Якщо у когось є тварини, треба хоча б хвилин 20 вигулювати – на рік це 48 годин, тобто 2 дні. Залишилося 4 дні. Кожна людина хоча б 3 рази на рік може захворіти, віднімемо ще 3 дні. І от дивіться, залишається всього 1 день і це день вашого народження. Тепер ви розумієте, чому ми не встигаємо вчитися?











Позитивні привітання з Днем студента у прозі та своїми словами

Вітаю з Міжнародним днем студента! Намагайся завжди потрапляти на хвилю позитиву, постійно вдосконалюватися, йти до нових успіхів, ні в чому не втрачати своїх можливостей і ніколи не шкодувати про зроблений вибір. Удачі у навчанні та легких сесій!

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Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень та веселих друзів. Нехай кожен день буде сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій та особистих перемог. Нехай роки студентства будуть незабутніми та щасливими!

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Вітаю тебе з Днем студента, і хочу побажати оптимізму, побільше грошей, щастя, удачі і щоб завжди у всьому щастило! Нехай на тебе чекає все тільки хороше у житті. Нехай добре навчання принесе свої плоди, і нехай ті, кого ти любиш, не залишають тебе!