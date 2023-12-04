6 грудня – День Збройних сил України: привітання в картинках, віршах і прозі

День Збройних Сил України: привітання своїми словами і у віршах

6 грудня, українці відзначають державне свято – 32 річницю Дня Збройних сил України. Дата присвячена дню ухвалення Закону України «Про Збройні сили України» – подія відбулася саме 6 грудня 1991 року, а також із 6 грудня 1919 року. У цей день відбувся перший зимовий похід Дієвої армії УНР.***Всіх українців ми вітаємоЗ Днем українських Збройних Сил,Відваги, мужності бажаємо,Всім тим, хто Батьківщину любив!***У світле свято України,В День українських Збройних Сил,Бажаємо від душі ми,Щоб солдат щасливо жив!Ситий був і не тужив,Щоб спокійно вночі спав,Зброю біля себе мав!***Вітаємо всіх доблесних і хоробрих чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта! Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!***Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть же привітання з кращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!***Шановні воїни, службовці Батьківщині, вітаю вас з професійним святом. Бажаю мирного неба над головою, здоров'я і успіхів. Захисники і захисниці, ви найкращі. Дякую вам за захист України!***Українська армія – сила і гордість нашої Батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найдосвідченіші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими, і принести з собою перемогу!***У День Збройних сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

День Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м Грудня, синку милий!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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В День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати і втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни…

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Дорогі захисники, наші любі хлопці й дівчата! Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

З Днем Збройних Сил України / Фото: ТСН.ua

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Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.