Привітання з Днем захисника України: листівки та картинки до дня українського козацтва

В Україні з переходом церкви на новоюліанський календар тепер День захисників та захисниць святкують 1 жовтня, цього ж дня також відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день став особливо цінним для українців саме після повномасштабного вторгнення Росії.

З Днем захисників та захисниць вітають усіх, хто присвячує життя захисту країни. ЖЖ ІНФО зібрав найщиріші та найкращі привітання в смс, листівках та картинках.

День захисників і захисниць України: привітання своїми словами та у віршах

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям Вітчизни, слава Україні!



День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

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Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

Доньки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.



Привітальні картинки

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023

Картинка День захисника України 2023

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023