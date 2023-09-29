Живой Журнал
Сегодня: Пятница, 29 Сентября 2023    23:46:22
|
Главная » Новости » Культура » 2023 » Сентябрь » 29 » 13:13:20
 

Привітання з Днем захисника України: листівки та картинки до дня українського козацтва

Сегодня, 13:45:20 352 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Привітання з Днем захисника України: листівки та картинки до дня українського козацтва

В Україні з переходом церкви на новоюліанський календар тепер День захисників та захисниць святкують 1 жовтня, цього ж дня також відзначають церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день став особливо цінним для українців саме після повномасштабного вторгнення Росії.

З Днем захисників та захисниць вітають усіх, хто присвячує життя захисту країни. ЖЖ ІНФО зібрав найщиріші та найкращі привітання в смс, листівках та картинках.

День захисників і захисниць України: привітання своїми словами та у віршах

У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої Батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя - яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям Вітчизни, слава Україні!
 

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua
День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua
День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Вітаю з 1 жовтня – Днем захисника і захисниці України! Це – свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй Вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю Вам доброго здоров’я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя!

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua
День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін,
І велика подяка!

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua
День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Шановні захисники і захисниці України! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаю Всіх із особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови – єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та державним. У сьогоднішніх нелегких обставинах життя українського народу ми просимо Пресвятої Владичиці її Покрову над нами. Бажаю усім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою українців.

День захисників і захисниць України: картинки / © ТСН.ua
День захисників і захисниць України: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,
В майбутньому це знадобиться для вас.
Щоб ваші батьки були горді й раділи,
Й пишалися вами. У добрий вам час!
Доньки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.
 

Привітальні картинки

Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
 
День захисників і захисниць України 2023
ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

 

Привітання, картинки з Днем захисника України
ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
З Днем захисника України 2023
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023

 

Привітання, картинки з Днем захисника України
ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

 

Привітання, картинки з Днем захисника України
ПРИВІТАННЯ, КАРТИНКИ З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
З Днем захисника України 2023
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023

Картинка День захисника України 2023

Привітання з Днем захисників та захисниць України 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023

 

З Днем захисника України 2023
З ДНЕМ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 2023
ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ЗАХИСНИКІВ ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 2023
Тэги: праздники, Покров Пресвятой Богородицы, Поздравления, День козацтва

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: