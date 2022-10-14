Привітання з Днем українського козацтва 2022: картинки українською, проза і вірші

14 жовтня - День козацтва в Україні. В час, коли багато українських захисників і захисниць боронять Батьківщину від російських окупантів, нащадки козаків заслуговують на найкращі вітання. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем козацтва.
З Днем козацтва в Україні: привітання в прозі
У кожному з нас тече кров наших предків – вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Сили, козацької міці, здоров’я та непереможності тобі, козаче!
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Прийми найщиріші вітання з нагоди Дня українського козацтва! Пам’ятай, що ідея козацтва жива донині. Правда, сучасний український козак це не той, хто одягнений у шаровари, а той, хто нічого не пошкодує за свободу – свою, своєї сім’ї, своєї держави. Вітаю!
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У цей день ми гучно славимо, синів України, які мужньо боронять кордони нашої держави під синьо-жовтим стягом. Всі тих, хто не ховається й готовий віддати борг свій, Поздоровлення для вас – З Днем українського козацтва!
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Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: “Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!” Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров’я, щастя, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України! І, звичайно, якнайшвидшої перемоги над російською нечистю.
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Дорогі наші вояки! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Тож щиро зичимо Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаємо Всіх з особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови. У сьогоднішніх далеко непростих і нелегких обставинах життя українського народу ми просимо у Пресвятої Владичиці її Покрову над усіма Вами. Бажаємо Вам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою усього українського війська!
День козацтва: привітання у віршах
Хай прибувають сили,
Не підведе рука,
Вітаю тебе, рідний,
Із Днем козака!
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Ти – козак! Ти – вояк!
Не здолати тебе ніяк!
Хай з тобою буде милість Божа,
І Покрова допоможе!
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Принесу в долоньці
Жінці-амазонці
Щастя, що росою
Виграє на сонці!
Мрії, щоб спіймати –
Подарую крила!
З жовтневим святом,
Козачко наша мила!
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Хай Чумацький Шлях зоріє,
Хай молитва душу гріє,
Хай Вкраїну навіки
Прославляють козаки!
Хай Покрова Пресвята
Серце щастям огорта,
І усім нам подарує
Довгі та благі літа!
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Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати та рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!