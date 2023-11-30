Сьогодні День Андрія: найкращі побажання, листівки та вірші на 30 листопада 2023

30 листопада за новим церковним календарем відзначають свято, присвячене святому мученику, який віддав своє життя за свою віру в Христа, - апостолу Андрію Первозванному. Своє ім'я - Первозванний - апостол отримав, тому що його першого Ісус Христос покликав до себе в учні.

День Андрія Первозванного - свято, яке відзначають на честь одного з дванадцяти апостолів Христа. Ким був святий, коли його день пам'яті випадає за новим стилем, що заведено робити у цей час, а що заборонено - розповідаємо в матеріалі.

ЗМІСТ

Хто такий Андрій Первозванний

Андрій народився в Галілеї, у місті Віфсаїді, на початку I століття, у родині рибалки. З юного віку хлопчик вирішив, що присвятить життя служінню Богу і тому не одружився. Одного разу він почув про те, що Іоанн Предтеча на річці Йордан проповідує про прихід Месії. Андрій залишив рідні краї і вирушив до Іоанна і незабаром став його учнем. У віру Андрій також привів свого брата Симеона - він став апостолом Петром.

Згідно з переказами, Андрія покликали першим з апостолів і учнів Ісуса Христа, тому його і назвали - Первозванний. Також святий слідував за Ісусом до останніх днів, був свідком Воскресіння і Вознесіння Христового.

Після Воскресіння Христа на всіх апостолів зійшов Святий Дух, і вони набули здатності зцілювати людей від важких недуг і проповідувати різними мовами. Андрію Первозванному випав жереб проповідувати в язичницьких країнах: він подолав Босфор, дійшов до Києва і Новгорода. Але коли повернувся до язичників, то був розіп'ятий на хресті. Мощі апостола перенесли до Константинополя, а пізніше - до Італії.

Коли День Андрія Первозванного

з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх неперехідних свят (фіксовані) змістилися на 13 днів раніше. Таким чином, 13 грудня свято Андрія Первозванного за новим стилем тепер відзначають 30 листопада.

Андріїв день - традиції свята

Цього дня віряни йдуть до храму, щоб поставити свічку святому і помолитися. Андрія Первозванного вважають покровителем моряків і рибалок, тому моляться про їхній захист. Також святого просять про захист сім'ї, посилення віри та єдність людей, про щасливий шлюб і милосердя до оточуючих.

У народному календарі 30 листопада - свято Андріїв день, або Андрій Осінній. За традицією потрібно накрити для сім'ї багатий стіл, але оскільки зараз триває Різдвяний піст, то страви мають бути пісними. За народною традицією цього дня також ворожать, хоча церква цього не схвалює.

Що не можна робити в День Андрія Первозванного

У свято забороняється:

лаятися, особливо з родичами;

шити, вишивати, в'язати, ткати, прясти;

виконувати важку роботу по дому;

влаштовувати гучні застілля.

За народними прикметами, цього дня особливої сили набирає нечиста сила, тому не рекомендувалося без потреби навіть виходити з дому. З цієї ж причини в будинок не пускали гостей, навіть добре знайомих людей - це вважалося поганою прикметою.

Ворожіння на Андрія Первозванного

День святого Андрія називають ворожильним. За старих часів у цей час люди слухали воду: підходили до колодязя, річки або озера і прислухалися до шуму води. Якщо було тихо, то взимку не буде хуртовин і холодів, а якщо чувся шум або щось на кшталт стогонів - до морозів, потопів і бурь.

Також Андріїв день вважався часом, вдалим для ворожінь на наречених. Є кілька способів поворожити в ніч на Андрія:

Один із найпопулярніших - ввечері потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного - так зватимуть чоловіка.

За вечерею непомітно відламати шматочок хліба, покласти під подушку, примовляючи: "Суджений, ряджений, приходь до мене вечеряти". Після цього уві сні можна побачити нареченого.

Поставити під ліжко миску з водою, під подушку покласти дзеркало, ніж, чоловічу шапку - вважається, що ці предмети мають викликати віщий сон.

Крім цього, проводили за старих часів і ще один ритуал: сіяли в горщик льон і читали над ним "Отче наш": дев'ять разів стоячи, дев'ять разів на колінах і дев'ять разів сидячи. Потім говорили: "Святий Андрію, я на тебе льон сію, дай же мені знати, за ким я буду той льон рвати". Горщик ставили під ліжко, а щоб ворожіння збулося, намагалися тримати піст і уникали розмов.

Привітання з Днем Андрія Первозванного

Бажаю, щоб День Андрія Первозванного був наповнений тільки добром! Нехай святий Андрій пошле сил, віру в себе й удачу! Миру в душі, гармонії та вічного відчуття щастя!

***

Первозванного Андрія

Святкуємо нині.

Я бажаю щастя й долі

Всій вашій родині!

Щоб жили завжди у мирі,

Друзі поруч були щирі,

Щоб міцне здоров’я мали,

Калач медом запивали!

***

Бажаю світлої радості, взаємної любові, міцної віри та невмирущої надії у світле свято, День Андрія Первозванного. Нехай усі молитви будуть почуті, а прохання - виконані. Благословення вам і процвітання!

***

В День Первозванного Андрія

Від серця зичу я усім

Здоров’я, успіхів,

Щоб мрії здійснились швидше

ваші всі!

Щоб рідні люди не хворіли,

Щоб радісним було життя,

І щоб кохання всі зустріли,

Були щасливі, мов дитя!

***

У День Андрія Первозванного хочу побажати, щоб у кожному з нас був такий самий сильний дух і міцна віра, як була колись у душі апостола, щоб Бог висвітлював життєвий шлях і дарував світлу надію, щоб щедрість душі й милосердя завжди приводили до благодаті та щастя.

***

Андрiй Первозванний,

моли Бога за нас.

За дiтей маленьких.

За людей стареньких,

За кожну родину,

За всю Україну!

За тих, кому важко,

Й за тих, хто хворiє,

До Бога молись, Первозванний Андрiю.

***

У чудове свято - день Андрія Первозванного поспішаємо побажати всім миру і благополуччя. Нехай добрий ангел охороняє ваш дім від усього лихого. Любіть один одного і цінуйте кожну мить, прожиту на цій землі.

***

Андрій Первозванний

Вас благословляє,

Благодать Господню

З небес посилає.

Щоб жили щасливо,

Віру в серці мали,

Заповіді Божі

Завжди пам’ятали.

У здоров’ї жити,

Хліб на столі мати

Ближнього любити,

Батьків шанувати!

Хай зло і нещастя

Дім ваш обминає,

Андрій Первозванний

Вас благословляє!

***

Вітаю з Днем Андрія Первозванного! Нехай Ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відвертається, нехай мужність веде тебе до незмінної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров'я, любові, благополуччя, удачі, миру, щастя, першості у всьому.

***

Зі святом Андрія поздоровляю,

Хай янгол завжди допомагає.

Дарує Вам впевненість, спокій, надію,

Нехай допоможе у здійсненні мрії!

Любові, достатку

Та мирного неба,

Нехай у житті буде все,

Що Вам треба!

День Андрія Первозванного - листівки

Листівки зі святом Андрія Первозванного

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Зі святом Андрія Первозванного - картинки

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З Днем Андрія Первозванного - листівка

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Листівки з Днем Андрія Первозванного

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