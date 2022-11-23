Выходные дни и праздники в декабре 2022 года. Церковные праздники и посты в Украине: православный календарь

Выходные в декабре 2022 года

Каждый год в декабре уже полным ходом идет подготовка к рождественским и новогодним праздникам-2023, а еще в Украине будут длинные выходные на католическое Рождество.Итак, какиебудут в Украине в декабре-2022? Когда отмечаем День Вооруженных сил Украины, День святого Николая, католическое Рождество? Какие еще государственные и важные международные даты мы празднуем в декабре 2022 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Вот и пришла зима, а вместе с ней наступило множество приятных поводов поздравить близких, родных и друзей с профессиональными и государственными праздниками , отдохнуть и достойно подготовиться к новогодним торжествам.

В декабре украинцев ждет дополнительный выходной по случаю официального государственного праздника. На воскресение, 25 декабря, выпадает католическое Рождество , а значит, выходной автоматически переносится на понедельник, и у нас будет три нерабочих дня подряд – с 24 по 26 декабря.

Кроме того, предпраздничная пятница, 23 декабря, будет укороченной на 1 час.

Общее количество рабочих дней в начале зимы будет 22. А выходных и праздничных дней в декабре составляет 9.

Праздники в декабре-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в декабре 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, Международный день невролога, День работников прокуратуры Украины.

– Всемирный день борьбы против СПИДа, Международный день невролога, День работников прокуратуры Украины. 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

– Международный день борьбы за отмену рабства. 3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

– Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров. 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День информатики, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу.

– Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День информатики, День объятий и День заказов подарков Деду Морозу. 5 декабря – День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития, а еще Всемирный день почв.

– День работников статистики, Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития, а еще Всемирный день почв. 6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

– День Вооруженных сил Украины. 7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

– Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине. 8 декабря – Международный день художника.

– Международный день художника. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

– Международный день борьбы с коррупцией. 10 декабря – Международный день прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля.

– Международный день прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля. 11 декабря – Международный день гор.

– Международный день гор. 12 декабря – День сухопутных войск ВСУ и День благотворительности в Украине.

– День сухопутных войск ВСУ и День благотворительности в Украине. 14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

– День ликвидатора последствий на ЧАЭС. 15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

– День работников суда, а еще Международный день чая. 17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

– День работников государственной исполнительной службы. 18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

– Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа. 19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

– День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины. 20 декабря – Международный день солидарности людей.

– Международный день солидарности людей. 21 декабря – День рождения кроссворда.

– День рождения кроссворда. 22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

– День энергетика и День дипломатической службы Украины. 23 декабря – Всемирный день сноуборда.

– Всемирный день сноуборда. 24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

– День работников архивных учреждений Украины. 25 декабря – Католическое Рождество.





Смотрите по календарю, какие важные церковные праздники и события будут в декабре 2022 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на декабрь.

Православные церковные праздники в декабре 2022 года: календарь

1 декабря – мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

– мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского. 2 декабря – пророка Авдия, из двенадцати, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира, царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Азы и с ним. преподобного Иллариона, чудотворца, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского. Иконы Божией Матери "В скорби и печали утешение".

– пророка Авдия, из двенадцати, мученика Варлаама, преподобного Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира, царя, преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Азы и с ним. преподобного Иллариона, чудотворца, священномученика Порфирия, епископа Симферопольского, преподобного Алексея Карпаторусского. Иконы Божией Матери "В скорби и печали утешение". 3 декабря – предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азата, скопца, Сасония, Фекли, Анны и других многих мужчин и женщин, пострадавших в Персиде.

– предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священномучеников Нирсы, епископа и Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских, мучеников Азата, скопца, Сасония, Фекли, Анны и других многих мужчин и женщин, пострадавших в Персиде. 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

– Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии. 5 декабря – попразднство Введение. Апостолов от 70-х: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия, мученика Прокопия, чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина..

– попразднство Введение. Апостолов от 70-х: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия, мученика Прокопия, чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина.. 6 декабря – святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, мучеников Сиссиния, епископа Кизицкого, и Феодора Антиохийского, благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия.

– святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, мучеников Сиссиния, епископа Кизицкого, и Феодора Антиохийского, благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия. 7 декабря – великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов, преподобной Маистри.

– великомученика Меркурия, великомученицы Екатерины, преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского, мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и 200 воинов, преподобной Маистри. 8 декабря – отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра, молчальника.

– отдание праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Александрийского, преподобного Петра, молчальника. 9 декабря – преподобного Алипия, столпника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова, отшельника.

– преподобного Алипия, столпника, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Иакова, отшельника. 10 декабря – великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников монахов 17 в Индии, преподобного Романа. Обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в святом крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Иконы Божией Матери "Знамение".

– великомученика Иакова Персянина, преподобного Палладия, преподобномучеников монахов 17 в Индии, преподобного Романа. Обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в святом крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Иконы Божией Матери "Знамение". 11 декабря – преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семерых жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других.

– преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха и святых семерых жен, мучеников Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и многих других. 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского.

– мученика Парамона и с ним 370 мучеников, мученика Филумена, преподобного Акакия Синайского, преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах, священномученика Авива, епископа Некресского. 13 декабря – апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, архиепископа Индийского.

– апостола Андрея Первозванного, святителя Фрументия, архиепископа Индийского. 14 декабря – пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина.

– пророка Наума, праведного Филарета Милостивого, мученика Анании Персянина. 15 декабря – пророка Аввакума, преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного святителя Стефана Уроша, царя Сербского. Иконы Божией Матери "Герондиса".

– пророка Аввакума, преподобных Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, и другого Афанасия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Миропии, преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила, преподобного святителя Стефана Уроша, царя Сербского. Иконы Божией Матери "Герондиса". 16 декабря – пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского.

– пророка Софонии, преподобного Феодула Царьградского, преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского, священномученика Феодора, архиепископа Александрийского. 17 декабря – великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского.

– великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского. 18 декабря – преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян.

– преподобного Саввы Освященного, мученика Анастасия, преподобных Кириона, монаха, и сына его Захарии, египтян. 19 декабря – святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

– святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Афинодора, преподобного Павла Послушного.

– святителя Амвросия, епископа Медиоланского, преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Афинодора, преподобного Павла Послушного. 21 декабря – преподобного Патапия, апостолов от 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан, мученицы Анфисы в Риме.

– преподобного Патапия, апостолов от 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора, мучеников 62 иереев и 300 мирян, пострадавших в Африке от ариан, мученицы Анфисы в Риме. 22 декабря – зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Иконы Божией Матери "Неожиданная радость".

– зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосиятеля. Иконы Божией Матери "Неожиданная радость". 23 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и отцов его, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.

– мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, святителя Иоасафа, епископа Белгородского, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фомы, блаженного Иоанна и отцов его, блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских. 24 декабря – преподобного Даниила столбника, преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки столбника, преподобного Кукши Одесского.

– преподобного Даниила столбника, преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки столбника, преподобного Кукши Одесского. 25 декабря – святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника.

– святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика Умника. 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения, святителя Досифея, митрополита Молдавского.

– мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, мученицы Лукии, преподобного Аркадия Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Арсения, святителя Досифея, митрополита Молдавского. 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

– мучеников Фирса, Левкия и Калиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. 28 декабря – священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, мученика Елевферия, преподобного Парда, отшельника. Собор Крымских святых.

– священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, мученика Елевферия, преподобного Парда, отшельника. Собор Крымских святых. 29 декабря – пророка Аггея, мученика Марина, блаженной царицы Феофании.

– пророка Аггея, мученика Марина, блаженной царицы Феофании. 30 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схиме Стефана.

– пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила, преподобного Даниила, исповедника, в схиме Стефана. 31 декабря – мучеников Севастиана и воинов его: Никострата казначея, жены его Зои, Кастория, Транквиллина, пресвитера, и сыновей его Маркелина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата его Викторина, Тивуртия и Кастула, святителя архиепископа Иерусалимского, преподобного Флора, епископа Амийского, преподобного Михаила, исповедника.

Посты в декабре 2022 года