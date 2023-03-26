Церковные праздники и посты в апреле-2023: детальный православный календарь

Узнайте, когда в апреле-2023 Благовещение, Лазарева суббота, Вербное воскресенье, Пасха, другие церковные праздники и значимые даты. Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на апрель 2023 года.

Какой сегодня церковный праздник?

В какой день празднуем Благовещение?

Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье?

Когда наступит главный церковный праздник – Пасха-2023 ?

? В какие дни нужно поминать умерших родственников?

В какие даты чествуются иконы Божией Матери?

Православные церковные праздники в апреле 2023 года: календарь

1 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы. Именины дня: Дарья, Дмитрий, Иннокентий



2 апреля - 5-я неделя Великого поста. Именины дня: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Светлана, Сергей, Яков



3 апреля именины празднуют: Яков



4 апреля - Священномученика Василия. Именины дня: Василий. Василиса, Дарья, Таисия



5 апреля именины празднуют: Василий, Георгий, Лидия



6 апреля именины празднуют: Артемий, Захар, Петр, Степан, Яков



7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Именины дня: Тихон



8 апреля - Лазарева суббота. Именины дня: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Степан



9 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. Именины дня: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Павел



10 апреля - Великий понедельник Страстной Седмицы.. Именины дня: Илья, Степан



11 апреля - Великий вторник Страстной Седмицы.. Именины дня: Иван, Марк, Станислав, Филипп



12 апреля - Великая среда страстной седмицы. Именины дня: Захар, Иван, Савва, Софрон



13 апреля - Чистый четверг. Именины дня: Анна, Артур, Вениамин, Влас, Иннокентий, Яков



14 апреля - Страстная пятница. Именины дня: Ефим. Макар. Мария



15 апреля 2023 – Великая суббота. Именины дня: Григорий, Ефим, Сава



16 апреля 2023 – Православная Пасха. Именины дня: Никита



17 – 22 апреля 2023 — Пасхальная светлая седмица



17 апреля 2023 - Понедельник Светлой седмицы. Именины дня: Адриан, Георгий, Никита, Федор, Яков



18 апреля 2023 - Вторник Светлой седмицы. Именины дня: Георгий, Семен



19 апреля 2023 - Среда Светлой седмицы. Именины дня: Еремей



20 апреля 2023 - Четверг Светлой седмицы. Именины дня: Георгий, Даниил, Перт



21 апреля 2023 - Пятница Светлой седмицы. Именины дня: Иван, Яков



22 апреля 2023 – Суббота Светлой седмицы. Именины дня: Вадим



23 апреля 2023 - Красная горка, Фомин день. Именины дня: Александр, Григорий, Максим, Федор, Яков



24 апреля 2023 именины празднуют: Ефим, Иван, Тихон, Яков



25 апреля 2023 — Радоница, поминовение усопших. Именины дня: Анфиса, Василий, Иван, Матвей. Сергей



26 апреля 2023 именины празднуют: Георгий, Дмитрий



27 апреля 2023 именины празднуют: Антон, Валентин, Иван, Марианна



28 апреля 2023 именины празднуют: Анастасия, Василиса, Виктор, Леонид, Трофим, Федор



29 апреля 2023 именины празднуют: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел



30 апреля 2023 именины празднуют: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Семен

Посты в апреле 2023 года

Многодневный Великий пост, который начался 21 февраля, продлится до 16 апреля. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Сплошная седмица в апреле-2023

С 17 по 23 апреля будет Светлая седмица в 2023 году. В эти дни разрешено есть мясо и мясные продукты, а также яйца и молочные продукты.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2023 года:

25 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста.