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Церковные праздники и посты в апреле-2023: детальный православный календарь

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Церковные праздники и посты в апреле-2023: детальный православный календарь

Узнайте, когда в апреле-2023 Благовещение, Лазарева суббота, Вербное воскресенье, Пасха, другие церковные праздники и значимые даты. Эту и другую важную информацию вы найдете в подробном церковном календаре на апрель 2023 года.

  • Какой сегодня церковный праздник?
  • В какой день празднуем Благовещение?
  • Когда отмечаем Лазареву субботу и Вербное воскресенье?
  • Когда наступит главный церковный праздник – Пасха-2023?
  • В какие дни нужно поминать умерших родственников?
  • В какие даты чествуются иконы Божией Матери?

 

Православные церковные праздники в апреле 2023 года: календарь

1 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы. Именины дня: Дарья, Дмитрий, Иннокентий

2 апреля - 5-я неделя Великого поста. Именины дня: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Светлана, Сергей, Яков

3 апреля именины празднуют: Яков

4 апреля - Священномученика Василия. Именины дня: Василий. Василиса, Дарья, Таисия

5 апреля именины празднуют: Василий, Георгий, Лидия

6 апреля именины празднуют: Артемий, Захар, Петр, Степан, Яков

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Именины дня: Тихон

8 апреля - Лазарева суббота. Именины дня: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Степан

9 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье. Именины дня: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Павел

10 апреля - Великий понедельник Страстной Седмицы.. Именины дня: Илья, Степан

11 апреля - Великий вторник Страстной Седмицы.. Именины дня: Иван, Марк, Станислав, Филипп

12 апреля - Великая среда страстной седмицы. Именины дня: Захар, Иван, Савва, Софрон

13 апреля - Чистый четверг. Именины дня: Анна, Артур, Вениамин, Влас, Иннокентий, Яков

14 апреля - Страстная пятница. Именины дня: Ефим. Макар. Мария

15 апреля 2023 – Великая суббота. Именины дня: Григорий, Ефим, Сава

16 апреля 2023 – Православная Пасха. Именины дня: Никита

17 – 22 апреля 2023 — Пасхальная светлая седмица

17 апреля 2023 - Понедельник Светлой седмицы. Именины дня: Адриан, Георгий, Никита, Федор, Яков

18 апреля 2023 - Вторник Светлой седмицы. Именины дня: Георгий, Семен

19 апреля 2023 - Среда Светлой седмицы. Именины дня: Еремей

20 апреля 2023 - Четверг Светлой седмицы. Именины дня: Георгий, Даниил, Перт

21 апреля 2023 - Пятница Светлой седмицы. Именины дня: Иван, Яков

22 апреля 2023 – Суббота Светлой седмицы. Именины дня: Вадим

23 апреля 2023 - Красная горка, Фомин день. Именины дня: Александр, Григорий, Максим, Федор, Яков

24 апреля 2023 именины празднуют: Ефим, Иван, Тихон, Яков

25 апреля 2023 — Радоница, поминовение усопших. Именины дня: Анфиса, Василий, Иван, Матвей. Сергей

26 апреля 2023 именины празднуют: Георгий, Дмитрий

27 апреля 2023 именины празднуют: Антон, Валентин, Иван, Марианна

28 апреля 2023 именины празднуют: Анастасия, Василиса, Виктор, Леонид, Трофим, Федор

29 апреля 2023 именины празднуют: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел

30 апреля 2023 именины празднуют: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Семен

 

Посты в апреле 2023 года

Многодневный Великий пост, который начался 21 февраля, продлится до 16 апреля. В этот период следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

Сплошная седмица в апреле-2023

С 17 по 23 апреля будет Светлая седмица в 2023 году. В эти дни разрешено есть мясо и мясные продукты, а также яйца и молочные продукты.

Дни особого поминовения усопших в апреле 2023 года:

25 марта – суббота четвертой седмицы Великого поста.

 
Тэги: Церковный календарь, 2023, Календарь, праздники, украина
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