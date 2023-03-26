Выходные и праздники в апреле-2023 в Украине: Когда будет Пасха, Благовещение и Вербное Воскресенье?

Несмотря на продолжающуюся жестокую войну, весна набирает обороты и движется своим чередом. Украинцев не так-то просто сломить: мы и переживаем сообща, и радуемся вместе.
Какие выходные и праздники по календарю в Украине в апреле 2023 года? Когда будет Пасха-2023, Благовещение, Вербное Воскресенье?
Какие еще государственные праздники и значимые даты наступят в середине весны? Подробнее читайте в нашей статье.
Выходные в апреле 2023 года
Главный апрельский праздник и при этом официальный государственный выходной – это Пасха . Ежегодно она выпадает на воскресенье, хотя и в разные даты и в 2023 году приходится на 16 апреля. Это значит, следующий за ней понедельник по украинскому законодательству также является официальным выходным днем.
Поэтому у украинцев на официальный отдых в честь Христова Воскресенья выделяется три дня подряд – с субботы, 15-го числа, до понедельника, 17 апреля .
Количество рабочих дней в апреле составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в апреле будет 10 .
Праздники в апреле-2023
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в апреле 2023 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
- 1 апреля – День смеха и Международный день птиц или День орнитолога.
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.
- 3 апреля – День геолога.
- 4 апреля – Международный день интернета, День веб-мастера, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, а также Международный день бродячих животных и Всемирный день моркови.
- 5 апреля – Международный день супа.
- 6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.
- 8 апреля – Международный день цыган.
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла.
- 15 апреля – День сотрудников уголовного розыска Украины, а также начало еврейского праздника Песах.
- 16 апреля – Пасха, День окружающей среды, Всемирный день голоса.
- 17 апреля – День пожарной охраны, а еще Вербное воскресенье.
- 18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, а также День основания Общества Красного Креста.
- 20 апреля – Международный день секретаря.
- 21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности.
- 22 апреля – Международный день Земли.
- 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
- 24 апреля – Международный день солидарности молодежи.
- 25 апреля – День дочери, Международный день ДНК, а еще Всемирный день борьбы с малярией.
- 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.
- 27 апреля – День джинсов или День денима.
- 28 апреля – Всемирный день охраны труда.
- 29 апреля – Международный день танца, а еще День памяти всех жертв применения химического оружия.
- 30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника Украины.