Выходные и праздники в апреле-2023 в Украине: Когда будет Пасха, Благовещение и Вербное Воскресенье?

Несмотря на продолжающуюся жестокую войну, весна набирает обороты и движется своим чередом. Украинцев не так-то просто сломить: мы и переживаем сообща, и радуемся вместе.

Какие выходные и праздники по календарю в Украине в апреле 2023 года? Когда будет Пасха-2023, Благовещение, Вербное Воскресенье?



Какие еще государственные праздники и значимые даты наступят в середине весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в апреле 2023 года

Главный апрельский праздник и при этом официальный государственный выходной – это Пасха . Ежегодно она выпадает на воскресенье, хотя и в разные даты и в 2023 году приходится на 16 апреля. Это значит, следующий за ней понедельник по украинскому законодательству также является официальным выходным днем.

Поэтому у украинцев на официальный отдых в честь Христова Воскресенья выделяется три дня подряд – с субботы, 15-го числа, до понедельника, 17 апреля .

Количество рабочих дней в апреле составляет 20 дней. Официальных государственных праздников и выходных дней в апреле будет 10 .

Праздники в апреле-2023

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в апреле 2023 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.