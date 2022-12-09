Как начался пожар в торговом центре «Мега Химки» в Москве. ВИДЕО

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Как нам сообщили, в ночь на пятницу произошел крупный пожар в торговом центре «Мега Химки», который стал одним из символов потребительского бума 2000-х годов.

Пожар начался около 6 утра и к 8 утра распространился на всей площади магазина стройматериалов OBI. Как пишет ТАСС, от него остались только несущие конструкции каркаса. Кровля обвалилась на площади около пяти тысяч квадратных метров.

Причины пожара?

Причиной большого распространения огня стал взрыв, пишет ТАСС. По словам очевидцев, была серия взрывов, от которых «тряхнуло» соседние дома.

В качестве основной версии пожара РИА Новости назвали поджог, ТАСС — короткое замыкание. Позднее МЧС сообщила, что пожар могло вызвать нарушение правил безопасности при сварке.

МЧС сообщило, что при пожаре погиб один человек. По данным телеграм-канала 112, это охранник.



Взрыв попал на видео





ТЦ «Мега Химки» открылся в 2004 году. Здесь также находилась IKEA, покинувшая Россию из-за войны в Украине.

Сегодня 9 декабря 2022, рано утром, сгорела часть торгового центра «Мега Химки» в Москве, ставшего одним из символов сытых 2000-х