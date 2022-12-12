Снегопад и сильные морозы? Актуальный прогноз погоды на Новый год 2023

Так, по данным синоптиков Gismeteo (согласно прогнозу для Киева), почти до конца декабря нас ждут "колебания на нуле" днем и небольшие заморозки ночью.

Рождество 25 декабря будет с оттепелью.

27-30 декабря возможны морозы около -10 ночью и -5 днем. Но 31 декабря - 1 января температура снова повысится и такой будет первая неделя января.

Рождество 7 января ожидается с небольшими морозами до -5 градусов ночью.

Что касается осадков, то сильных снегопадов не ожидается, в основном - мокрый снег с дождем.

Опираясь на прогноз Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, ожидается, что самым холодным месяцем зимы будет последний, поскольку в конце января и начале февраля вероятны ультраполярные вторжения холодного воздуха, когда ночная температура опускается до -15 и даже до -20.

Исходя из этого, декабрь будет самым теплым месяцем этой зимой.

А вот по книге народного синоптика Леонида Горбаня, вторая половина декабря ожидается более теплой. В середине месяца вероятна оттепель, мокрый снег.

Синоптики прогнозировал, что погода без морозов продержится до конца декабря, так что не факт, что 2023 год удастся встретить со снегом.

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предупреждают, что декабрь в целом будет самым мягким среди всех зимних месяцев.