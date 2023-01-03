В Украину идут морозы. Как это повлияет на ситуацию на фронте

По данным Гидрометцентра, с 6 января холодать начнет в северных регионах, а 7 января морозы придут и на Донбасс, где идут самые интенсивные боевые действия. А вот на юге температура продолжит находиться в пределах плюсовой.

В Бахмуте, где сейчас основной накал боев, вплоть до 6 января будет плюсовая температура, с дождями и мокрым снегом. А уже 7 января дневная температура резко упадет с 5-7 градусов тепла до 8-10 градусов мороза и без осадков.

Похожая картина в Авдеевке, Марьинке, Соледаре и других горячих точках Донбасса.

Еще более резкий перепад температуры на Рождество будет севернее, на стыке Луганской и Донецкой областей.

В районе Лимана-Кременной, где идут ожесточенные бои, дневная температура с 3 градусов тепла упадет сразу до 10 градусов мороза, также без осадков.

На запорожском направлении похолодание будет чуть менее существенным.

В Гуляйполе, где находятся передовые позиции ВСУ в Запорожской области, на Рождество температура с 5-7 градусов тепла упадет до 5-7 градусов мороза и начнется снегопад.

А вот на херсонском направлении будет теплее: дневная температура на Рождество с 3-6 градусов тепла упадет максимум до 2 градуса мороза.

Самые резкие перепады температуры ожидаются на севере - в Черниговской и Сумской областях. Там уже 6 января температура с 3-5 градусов тепла упадет до 3-7 градусов мороза, а 7 января и вовсе достигнет 10-13 градусов ниже нуля и выпадет снег.

Такое похолодание существенно скажется и на потреблении электроэнергии, из-за чего возрастают риски возобновления массовых отключений, особенно, если будут новые ракетные удары по инфраструктуре.

В Киеве на Рождество температура упадет с 2-4 градусов мороза до 6-8 и начнется снег.

Теплее всего на Рождество будет на юге и юго-западе страны.

В Одесской и Николаевской областях 1-2 градуса тепла. В Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской температура будет в районе 0.

В аннексированном Крыму сейчас 13 градусов тепла, а на Рождество будет +6+8.