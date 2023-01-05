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Главная » Новости » Общество » 2023 » Январь » 5 » 10:46:03

Якутск замерзает: тысячи россиян остались без тепла в минус 42 градуса

Сегодня, 10:46:41 124 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Якутск замерзает: тысячи россиян остались без тепла в минус 42 градуса

Пока европейцы наслаждаются аномально тёплой зимой (в Варшаве 1 января было около 19 градусов тепла), а цены на газ стремительно падают, в столице Якутии происходит гуманитарная катастрофа. 
 
В богатом на природные ресурсы регионе, в котором добывают золото и алмазы, не смогли обеспечить нормальные условия для жизни граждан. 
 
Из-за аварии, произошедшей на электроподстанции, тысячи семей в Якутске остались без отопления. А морозы там доходят до -42. У многих жителей лопнули в домах батареи, замёрзли канализационные трубы, септик.

Целый микрорайон с несколькими тысячами горожан замерз за считанные часы.

1 января в Якутске произошла авария на местной электроподстанции, в результате чего больше тысячи семей в минус 42 градуса остались без света и отопления.

А ГАЗА У НИХ В ГОРОДЕ НЕТ ВООБЩЕ!

Без отопления у многих жителей лопнули батареи и замерзли канализационные трубы. При этом местные власти отказались менять испорченное имущество жителей Якутска и посоветовали чаще смотреть федеральные новости: "Европа замерзает, там еще хуже и не ноет никто".

ВИДЕО - погода в Якутске 

 
Тэги: Мороз, Якутск, погода, россия
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