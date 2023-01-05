Якутск замерзает: тысячи россиян остались без тепла в минус 42 градуса

В богатом на природные ресурсы регионе, в котором добывают золото и алмазы, не смогли обеспечить нормальные условия для жизни граждан.

Из-за аварии, произошедшей на электроподстанции, тысячи семей в Якутске остались без отопления. А морозы там доходят до -42. У многих жителей лопнули в домах батареи, замёрзли канализационные трубы, септик.

Целый микрорайон с несколькими тысячами горожан замерз за считанные часы.

А ГАЗА У НИХ В ГОРОДЕ НЕТ ВООБЩЕ!

ВИДЕО - погода в Якутске

Пока европейцы наслаждаются аномально тёплой зимой (в Варшаве 1 января было около 19 градусов тепла), а цены на газ стремительно падают, в столице Якутии происходит гуманитарная катастрофа.1 января в Якутске произошла авария на местной электроподстанции, в результате чего больше тысячи семей в минус 42 градуса остались без света и отопления.Без отопления у многих жителей лопнули батареи и замерзли канализационные трубы. При этом местные власти отказались менять испорченное имущество жителей Якутска и посоветовали чаще смотреть федеральные новости: "Европа замерзает, там еще хуже и не ноет никто".