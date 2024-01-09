Європа заздрить українським -20 градусів, адже в них до 44 морозу! Рекордні холоди накрили Європу

Відео "Сніданку з 1+1"

Розпочнемо зі сходу країни, де зараз -13 градусів. День обіцяє незначну хмарність та відсутність опадів, а температурний максимум досягне 11 градусів.

На півдні України триває легкий сніг або дощ, але опади скоро припиняться, і вранці очікується -9 градусів.

У Криму на заході країни зараз -16 -17 градусів, а вдень температура підніметься до -10.

В Україні сьогодні ранком деякі області відзначаються 20-градусними морозами, але важливо відзначити, що це не так холодно, як на півночі Європи. Наприклад, в столиці Норвегії зафіксований температурний рекорд, а неймовірні морози тривають у Швеції та Фінляндії.Більше інформації про погоду в Україні та світі можна дізнатися від кореспондентів "Сніданку з 1+1", яка в Києві розповідає про рекордні температури в Європі. У північних областях ці морози трошки впливають на нашу країну.Таким чином, сьогодні день буде морозним, а нічні та ранкові морози, які відчуваємо зараз, триматимуться. Як очікується, погода буде різною по всій території України, і я розповім вам більше про погоду у вашому регіоні.Виняток є, де зараз 8 градусів тепла, а вдень буде ще тепліше, 1 градус вище нуля. Сьогодні в цьому регіоні очікується сонячна та безопадна погода.Спостерігається найсуворіший мороз на півночі країни, зокрема ната, де вранці температура становить -20, а місцями -22. В центральних областях температура менш сувора, -13 вранці та до 7 градусів вдень. На півдні, день починається з легкого снігу чи дощу, але опади швидко припиняться.вранці -12, а вдень очікується -7 градусів. Прогнозують ясний день після хмарного ранку без опадів. Важливо відзначити, що температурні рекорди за останні 130 років в Києві свідчать про найтепліший день у 2005 році з температурою +8 градусів і найхолодніший у 1940 році, коли було -29 градусів.Зокрема, в Європі зафіксовані рекордні температури, і це стало історичним моментом. Північна Європа відчуває стрімкі морози та штормовий вітер. У Фінляндії, Норвегії та Швеції зафіксована температура мінус 44 градуси - рекорд за останні 25 років.Дізнайтеся більше про вплив морозів на щоденне життя в Швеції від нашого колишнього сніданківця, який зараз є журналістом української редакції радіо Швеції. На жаль, у північних регіонах виникають проблеми з електроенергією та транспортом через екстремальні умови.Також зауважте, що, незважаючи на холодну погоду, багато шведів активно займаються спортом і надалі ведуть свій звичний спосіб життя.