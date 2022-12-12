Как правильно заправить газовый баллон и сделать его безопасным для использования. Краткое руководство

Баллоны с бутан-пропаном просты и удобны в использовании, они есть в широком доступе. Но большинство горожан не умеют ими пользоваться. Для безопасного использования газового баллона необходимо соблюдать только несколько правил.

Из чего изготавливают газовые баллоны

Раньше единственным материалом для изготовления баллонов была обычная сталь. Это надежный материал, не боящийся падений с небольшой высоты, ударов и т.д. И именно в этой надежности кроется главная опасность — стальной баллон можно эксплуатировать десятилетиями при техническом обслуживании раз в три-четыре года. А вот редуктор и места соединений нужно проверять при каждой заправке.

Как отмечают эксперты, в отличие от современных композитных материалов блоки с резьбой из стали более надежны и долговечны. Впрочем, сталь может постепенно ржаветь, а у композитов есть несомненное преимущество в безопасности. Стальные баллоны никогда не лопаются, но, если переполнить емкость, произойдет взрыв. Композит менее устойчив, обычно дает трещины и начинает испускать давление. Это конечно нехорошо для экологии помещения, но травм или гибели пользователей не будет точно.

Минусом композитных баллонов является более короткий период эксплуатации, а плюсом – меньший вес.

Как правильно заправить газовый баллон и можно ли это делать на заправках

Артем Куюн, эксперт топливного рынка «Консалтинговой группы А-95», рассказывает, что взрывы и пожары возникают из-за неправильно заправленного баллона. Раньше это делали специалисты на специальных заправочных пунктах бутан-пропана. Там сразу проверяли емкость.

Теперь баллоны заправляют в основном на обычных АЗС (хотя это запрещено), где не всегда есть люди, разбирающиеся в тонкостях дела.

Самая распространенная причина взрывов – превышение допустимого объема заправки. Особенно чрезмерное давление опасно зимой, когда холодный баллон перемещают в прогретое помещение.

Похоже, правильно зарядить баллон несложно, ведь его объем известен. Секрет дела кроется в объеме остатка газа, который есть в каждом из постоянно используемых баллонов.

Как вычислить остаток газа в газовом баллоне

Есть немало причин, почему в баллоне остается небольшое количество газа. Главное для потребителя и оператора, который будет его заправлять, помнить, что это количество будет разным и для разных баллонов, и для разной заправки. Поэтому каждый раз процедуру нужно делать с нуля.

Она несложная. Как рассказывает Артем Куюн, отметка на композитных баллонах об указанной емкости номинальна, баллон можно заряжать лишь на 80-85%. Напримерм

при номинальном объеме в 12,5 л эффективный рабочий объем будет составлять 10 л.

Для баллона с номиналом 18,2 л – 15,5 л,

с номиналом 24,4 л – 19,5 л.

Затем нужно посмотреть, сколько весит пустой баллон (т.е. тара). Это нетрудно: данные указывают на маркировку на самом баллоне. «Вес моего малого баллона на 12,25 л – 3,8 кг, и первое, что мы делаем, – взвешиваем баллон. Теперь производим расчеты и получаем результат — разницу между весом тары и баллона с остатками газа. У меня остаток газа в баллоне – 2,8 кг. При средней плотности газа это примерно 540 г на 1 л (или остаток в 5,2 л)», — рассказывает Куюн.

Другими словами, к этому баллону можно добавить не более 5 л газа. И так далее по всей номенклатуре баллонов разных объемов. Также вычисляется объем заправки для баллонов всех типов и размеров. Конечно, для новых баллонов таких расчетов делать не нужно, только учесть возможный объем.

Почему важно правильно использовать газовый баллон

Полиция сообщила, что в условиях отключения света киевляне начали пользоваться туристическими плитками и газовыми баллонами к ним, игнорируя правила эксплуатации. С ноября этого года правоохранители получили 12 сообщений о взрывах газовых баллонов в столице.

Спасатели настаивают, что помещение должно хорошо проветриваться или иметь мощную вытяжку. Запрещается ставить прибор на газовую или электрическую плиту, нельзя размещать плитку или газовые баллоны возле электрических приборов, при использовании газового баллона нужно размещать его не ближе двух метров до бытовой плиты и т.д.





Михаил Дикаленко, Кроме того, важно после использования баллона проверить надежное закрытие всех вентилей и переместить его в прохладное проветривающее место, а если горючего в баллоне осталось крайне мало, нужно сменить баллон на новый, иначе баллон может взорваться.Михаил Дикаленко, The Page

Менеджеры газовых компаний говорят, что самый страшный сценарий катастрофы для газовиков – это не взрыв на газопроводе. Хуже этого — массовые взрывы газовых баллонов, которыми люди пользуются в своих домах.