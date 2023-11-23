Автогаз исчезает с заправок Украины: названа причина

С украинских АЗС исчезает газ, а в местах, где он еще есть, цены на него растут.

Причина - блокада на польской границе, написал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в Facebook. "Была у меня иллюзия, что пик кризиса на рынке сжиженного газа мы уже прошли. Но, как свидетельствует свежий мониторинг ситуации, говорить об этом еще рано", - отметил эксперт.

По его словам, наиболее массово - в половине областей - исчез газ в сети "Привата", а там, где газ еще остался, цены возросли до 39,6 грн/л. Перебои с поставками также наблюдаются на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и на Avantage.

"Причина - блокировка польской границы, из-за которой именно автотранспортом поступало 30% импорта или около 25% рынка сжиженного газа", - отметил Куюн.

Ситуация на украинских АЗС - сегодня это стоит знать

Ранее Сергей Куюн сообщал, что блокирование границы польскими перевозчиками привело к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%. По его словам, 30% сжиженного газа в Украину поступает именно через польский участок границы, поэтому быстро заместить этот объем очень трудно, что и привело к нехватке на внутреннем рынке.

При этом с бензином и дизельным горючим ситуация лучше - на рынке нет даже минимальных признаков их дефицита, а цены в последние дни снижаются, и в ближайшую неделю удешевление горючего продолжится.