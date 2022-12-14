Хакеры скачали Базу личных данных 1.5 миллиона клиентов сервиса Level.travel

Проукраинские хакеры опубликовали большой массив данных личных пользователей сервиса подбора путешествий Level.Travel.

Утечка Базы данных содержит данные о 1,57 миллиона клиентов сервиса, в том числе о 900 тысяч человек, которые купили туры. В открытом доступе оказались данные о телефоне, электронной почте, заграничных паспортах пользователей, дате и месте путешествия, а также комментарии пользователей, которые те оставляли при заказе билетов. В некоторых случаях понятно, например, с кем пользователь путешествовал вместе.



Было опубликовано 3 файла: clients.csv, orders.csv и tourist.csv.

В файле clients.csv содержится информация о 1.5 млн клиентов компании;

В файле заказов orders.csv есть информация о 400 тысяч заказов;

в файле tourist.csv личные данные более 900 тысяч туристов, включая ФИО, паспортные данные, номера телефонов, IP адресов пользователей и другой чувствительной информации.

Журналист «Агентства», который пользовался сервисом, нашел в утечке свои персональные данные. «Агентство» проверило данные еще пяти человек и обнаружило, что информация об этих пользователях совпала с данными из других утечек. Ранее в этом году хакеры публиковали базы данных сервисов «СДЭК», «Яндекс.Еда», «Почта России». Ранее в этом году хакеры публиковали базы данных сервисов «СДЭК», «Яндекс.Еда», «Почта России».

Данные актуальны на конец 2022 года.Выборочный анализ показал достоверность опубликованной информации.