Блюда на Новый год 2023 - лучшие рецепты с фото вкусных праздничных блюд

Новый год 2023 – год Черного Водяного Кролика или Кота. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, что символ Нового года не потерпит говядины ни в каком виде. А вот легкие закуски с большим количеством зелени – это правильный выбор. Ну и конечно, главный салат этого года – "Бычок".

Салат "Бычок"

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2 шт. – картофель отварной;

100 г – морковь по-корейски;

3 шт. – яйца отварные;

100 г – сыр;

150-200 г – отварное куриное филе;

майонез;

зелень.

Для украшения

2-3 шт. – морковь отварная;

2 шт. – вареные яйца;

перец черный горошком;

гвоздика (пряность).

Как приготовить

Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой. Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом. Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом. Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.

Украшаем салат "Бычок"

Из моркови вырезаем рога и уши.

Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка.

Половина яйца – "мордочка".

Гвоздика – "глаза".

Перец – "нос".

Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой

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Ингредиенты:

Основные:

Бараний окорок на косточке – 2,5 куска; Морская соль крупного помола – 1 ч. л.

Для маринада:

лимоны – 2 шт.;

перец чили красный – 2 шт.;

чеснок – 10 зубчиков;

мята – 1 пучок;

оливковое масло – 5 ст. л.;

тмин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих). Листья мяты мелко порубить. Из лимонов выжать сок. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом

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Ингредиенты:

Для утки:

Утка весом около 2 кг; 3-4 кислых зеленых яблока. Соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

500 г клюквы;

200 г коричневого сахара;

1 палочка корицы;

5 бутонов гвоздики;

цедра и сок одного лимона;

180 г портвейна.

Для рисового гарнира:

2 чашки риса басмати;

4 чашки воды;

1 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. лимонного сока;

цедра 1/2 лимона;

1 головка чеснока;

1 веточка тимьяна;

1 ч. л. морской соли.

Способ приготовления:

Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в чашу мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Жареная форель с зеленым салатом

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Ингредиенты:

2 стейка форели; Сок половины лайма; Смесь перцев, соль; Оливковое масло;

Для салата:

200 г листьев мангольда;

половина лайма;

1 красная луковица;

2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

сок половины лайма;

1/2 ч. л. жидкого меда;

молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Запеченный картофель с беконом и сыром

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Ингредиенты:

4 шт. среднего картофеля;

3 ст. л. дижонской горчицы;

3 ст. л. жирных сливок;

2 ст. л. молотых сухарей;

150 г пармезана;

1-2 полоски бекона;

1/2 пучка зеленого лука или петрушки;

соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.

Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем

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Ингредиенты:

500 г куриной печени;

1 крупная луковица;

1/2 стакана сливок;

1 яйцо;

горсть сушеной клюквы;

2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля;

1 зубчик чеснока;

соль, перец – по вкусу;

майоран – по вкусу;

базилик – по вкусу.

Способ приготовления:

Печень помыть, очистить от пленок и жира. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС. Перед подачей закуску остудить.

Салат из свеклы, апельсинов и феты

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Ингредиенты:

2 отварных или запеченных свеклы;

1 вкусный апельсин;

50 г листьев салата;

100 г козьего сыра, брынзы или феты;

горсть поджаренных грецких орехов.

Для заправки:

1 ч. л. меда;

1 ч. л. горчица;

1 ч. л. соуса бальзамик;

2 ст. л. оливкового масла;

щепотка черного перца.

Способ приготовления:

Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины. Распределить сверху козий сыр. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Салат "Вальдорф" с курицей

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Ингредиенты:

Для салата:

1 среднее яблоко, тонко нарезанное;

2 ст. л. лимонного сока;

1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная;

1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам;

1 стебель сельдерея, тонко нарезанный;

1/4 чашки желтого изюма;

1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных.

Для заправки:

3/4 стакана греческого йогурта;

1/4 стакана майонеза;

сок 1/2 апельсина;

1/4 ч. л. соли.

Способ приготовления:

Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль. Аккуратно добавить заправку в салат. Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.

Быстрый "Цезарь" с креветками

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Ингредиенты:

Крупные креветки – 400 г; Салат романо (кочан) – 1 шт.; Сыр пармезан тертый – 50 г; Хлеб белый (крутоны); Лимон; Масло оливковое; Петрушка или укроп; Соль, перец.

Для соуса:

Домашний майонез – 100 г; Чеснок – 2 зубчика; Соус вустерский; Лимон (сок); Перец черный молотый; Соль морская.

Способ приготовления:

Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.

Желейный торт с бисквитом и фруктами

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Ингредиенты:

3 апельсина;

3 мандарина;

150 г консервированных ананасов;

1 небольшой банан;

50 г желатина;

1 пакетик ванильного сахара;

900 г сметаны;

1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита;

3 яйца;

1 ч. л. соды;

200 г муки.

Способ приготовления:

Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита. Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180 °С. Остудите. Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см. Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками. Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите. Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте. Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом. Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.

Холодный глинтвейн из красного вина

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Ингредиенты:

1 л легкого красного вина;

55 г (1/4 стакана) мелкого сахара;

1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками;

10 бутонов гвоздики;

2 палочки корицы по 7 см;

1 стручок ванили, разрезанный пополам;

2 ст. л. ликера Куантро;

8 шт. клубники, нарезанной;

кусочки льда – для подачи.



Способ приготовления:

Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне. Готовьте, помешивая, в течение 2 минут или пока сахар не растворится. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.



