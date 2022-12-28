Блюда на Новый год 2023 - лучшие рецепты с фото вкусных праздничных блюд

Новый год 2023 – год Черного Водяного Кролика или Кота. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, что символ Нового года не потерпит говядины ни в каком виде. А вот легкие закуски с большим количеством зелени – это правильный выбор. Ну и конечно, главный салат этого года – "Бычок".
Салат "Бычок"
2 шт. – картофель отварной;
100 г – морковь по-корейски;
3 шт. – яйца отварные;
100 г – сыр;
150-200 г – отварное куриное филе;
майонез;
зелень.
Для украшения
2-3 шт. – морковь отварная;
2 шт. – вареные яйца;
перец черный горошком;
гвоздика (пряность).
Как приготовить
Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.
Украшаем салат "Бычок"
Из моркови вырезаем рога и уши.
Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка.
Половина яйца – "мордочка".
Гвоздика – "глаза".
Перец – "нос".
Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой
Для очень упертых Козерогов – баранина / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
Основные:
Бараний окорок на косточке – 2,5 куска;
Морская соль крупного помола – 1 ч. л.
Для маринада:
лимоны – 2 шт.;
перец чили красный – 2 шт.;
чеснок – 10 зубчиков;
мята – 1 пучок;
оливковое масло – 5 ст. л.;
тмин – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Духовку предварительно разогреть до 200 °С.
Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.
Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом
Запеченная утка с яблоками и рисом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
Для утки:
Утка весом около 2 кг;
3-4 кислых зеленых яблока.
Соль, перец – по вкусу.
Для соуса:
500 г клюквы;
200 г коричневого сахара;
1 палочка корицы;
5 бутонов гвоздики;
цедра и сок одного лимона;
180 г портвейна.
Для рисового гарнира:
2 чашки риса басмати;
4 чашки воды;
1 ст. л. растительного масла;
1 ст. л. лимонного сока;
цедра 1/2 лимона;
1 головка чеснока;
1 веточка тимьяна;
1 ч. л. морской соли.
Способ приготовления:
Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в чашу мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.
Жареная форель с зеленым салатом
Форель с зеленым салатом / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
2 стейка форели;
Сок половины лайма;
Смесь перцев, соль;
Оливковое масло;
Для салата:
200 г листьев мангольда;
половина лайма;
1 красная луковица;
2 ст. л. оливкового масла;
2 ст. л. бальзамического уксуса;
сок половины лайма;
1/2 ч. л. жидкого меда;
молотый перец по вкусу.
Способ приготовления:
Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Фаршированная картошка с начинкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
4 шт. среднего картофеля;
3 ст. л. дижонской горчицы;
3 ст. л. жирных сливок;
2 ст. л. молотых сухарей;
150 г пармезана;
1-2 полоски бекона;
1/2 пучка зеленого лука или петрушки;
соль и черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем.
Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок.
Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу.
Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.
Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем
Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
500 г куриной печени;
1 крупная луковица;
1/2 стакана сливок;
1 яйцо;
горсть сушеной клюквы;
2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля;
1 зубчик чеснока;
соль, перец – по вкусу;
майоран – по вкусу;
базилик – по вкусу.
Способ приготовления:
Печень помыть, очистить от пленок и жира.
Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС.
Перед подачей закуску остудить.
Салат из свеклы, апельсинов и феты
Салат из свеклы с апельсинами / Фото: Unsplash
Ингредиенты:
2 отварных или запеченных свеклы;
1 вкусный апельсин;
50 г листьев салата;
100 г козьего сыра, брынзы или феты;
горсть поджаренных грецких орехов.
Для заправки:
1 ч. л. меда;
1 ч. л. горчица;
1 ч. л. соуса бальзамик;
2 ст. л. оливкового масла;
щепотка черного перца.
Способ приготовления:
Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
Распределить сверху козий сыр.
Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
Аккуратно добавить заправку в салат.
Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.
Быстрый "Цезарь" с креветками
Салат с креветками / Фото: freepik.com
Ингредиенты:
Крупные креветки – 400 г;
Салат романо (кочан) – 1 шт.;
Сыр пармезан тертый – 50 г;
Хлеб белый (крутоны);
Лимон;
Масло оливковое;
Петрушка или укроп;
Соль, перец.
Для соуса:
Домашний майонез – 100 г;
Чеснок – 2 зубчика;
Соус вустерский;
Лимон (сок);
Перец черный молотый;
Соль морская.
Способ приготовления:
Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.
Желейный торт с бисквитом и фруктами
Желейный торт с фруктами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
3 апельсина;
3 мандарина;
150 г консервированных ананасов;
1 небольшой банан;
50 г желатина;
1 пакетик ванильного сахара;
900 г сметаны;
1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита;
3 яйца;
1 ч. л. соды;
200 г муки.
Способ приготовления:
Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита.
Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180 °С. Остудите.
Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см.
Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками.
Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите.
Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте.
Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом.
Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.
Холодный глинтвейн из красного вина
Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
1 л легкого красного вина;
55 г (1/4 стакана) мелкого сахара;
1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками;
10 бутонов гвоздики;
2 палочки корицы по 7 см;
1 стручок ванили, разрезанный пополам;
2 ст. л. ликера Куантро;
8 шт. клубники, нарезанной;
кусочки льда – для подачи.
Способ приготовления:
Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
Готовьте, помешивая, в течение 2 минут или пока сахар не растворится.
Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.