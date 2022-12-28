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Главная » Новости » Культура » 2022 » Декабрь » 28 » 23:39:10

Блюда на Новый год 2023 - лучшие рецепты с фото вкусных праздничных блюд

Вчера, 23:39:10 283 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Блюда на Новый год 2023 - лучшие рецепты с фото вкусных праздничных блюд

Новый год 2023 – год Черного Водяного Кролика или Кота. И для того, чтобы отпраздновать его правильно, во всяком случае в кулинарном плане, что символ Нового года не потерпит говядины ни в каком виде. А вот легкие закуски с большим количеством зелени – это правильный выбор. Ну и конечно, главный салат этого года – "Бычок".

Салат "Бычок"

Фото: Depositphotos
  • 2 шт. – картофель отварной;
  • 100 г – морковь по-корейски;
  • 3 шт. – яйца отварные;
  • 100 г – сыр;
  • 150-200 г – отварное куриное филе;
  • майонез;
  • зелень.

Для украшения

  • 2-3 шт. – морковь отварная;
  • 2 шт. – вареные яйца;
  • перец черный горошком;
  • гвоздика (пряность).
 

Как приготовить

  1. Картофель натираем на крупной терке, выкладываем первым слоем на сервировочную тарелку. Затем смазываем майонезной сеточкой.
  2. Следующий слой выкладываем морковь по-корейски, смазываем майонезом.
  3. Курицу мелко нарезаем. Выкладываем третий слой, смазываем майонезом.
  4. Яйца и сыр натираем на мелкой терке – это завершающий слой.

Украшаем салат "Бычок"

  • Из моркови вырезаем рога и уши.
  • Четвертинка вареного яйца – "голова" Быка.
  • Половина яйца – "мордочка".
  • Гвоздика – "глаза".
  • Перец – "нос".
 

Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой

Для очень упертых Козерогов – баранина
Для очень упертых Козерогов – баранина / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Основные:

  1. Бараний окорок на косточке – 2,5 куска;
  2. Морская соль крупного помола – 1 ч. л.

Для маринада:

  • лимоны – 2 шт.;
  • перец чили красный – 2 шт.;
  • чеснок – 10 зубчиков;
  • мята – 1 пучок;
  • оливковое масло – 5 ст. л.;
  • тмин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200 °С.
  2. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
  3. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
  4. Листья мяты мелко порубить.
  5. Из лимонов выжать сок.
  6. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
  7. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
  8. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
  9. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.
 

Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом

Запеченная утка с яблоками и рисом
Запеченная утка с яблоками и рисом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для утки:

  1. Утка весом около 2 кг;
  2. 3-4 кислых зеленых яблока.
  3. Соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

  • 500 г клюквы;
  • 200 г коричневого сахара;
  • 1 палочка корицы;
  • 5 бутонов гвоздики;
  • цедра и сок одного лимона;
  • 180 г портвейна.

Для рисового гарнира:

  • 2 чашки риса басмати;
  • 4 чашки воды;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • цедра 1/2 лимона;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 веточка тимьяна;
  • 1 ч. л. морской соли.

Способ приготовления:

  1. Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
  2. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
  3. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
  4. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
  5. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
  6. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в чашу мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
  7. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
  8. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.
 

Жареная форель с зеленым салатом

Форель с зеленым салатом

Форель с зеленым салатом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  1. 2 стейка форели;
  2. Сок половины лайма;
  3. Смесь перцев, соль;
  4. Оливковое масло;

Для салата:

  • 200 г листьев мангольда;
  • половина лайма;
  • 1 красная луковица;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса;
  • сок половины лайма;
  • 1/2 ч. л. жидкого меда;
  • молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
  2. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
  4. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
  5. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

 

Запеченный картофель с беконом и сыром

Фаршированная картошка с начинкой
Фаршированная картошка с начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 шт. среднего картофеля;
  • 3 ст. л. дижонской горчицы;
  • 3 ст. л. жирных сливок;
  • 2 ст. л. молотых сухарей;
  • 150 г пармезана;
  • 1-2 полоски бекона;
  • 1/2 пучка зеленого лука или петрушки;
  • соль и черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
  2. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
  3. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
  4. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем.
  5. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок.
  6. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу.
  7. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.

 

Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами
Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени;
  • 1 крупная луковица;
  • 1/2 стакана сливок;
  • 1 яйцо;
  • горсть сушеной клюквы;
  • 2 ст. л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль, перец – по вкусу;
  • майоран – по вкусу;
  • базилик – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и жира.
  2. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
  3. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
  4. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
  5. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС.
  6. Перед подачей закуску остудить.
 

Салат из свеклы, апельсинов и феты

Салат из свеклы с апельсинами
Салат из свеклы с апельсинами / Фото: Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 отварных или запеченных свеклы;
  • 1 вкусный апельсин;
  • 50 г листьев салата;
  • 100 г козьего сыра, брынзы или феты;
  • горсть поджаренных грецких орехов.

Для заправки:

  • 1 ч. л. меда;
  • 1 ч. л. горчица;
  • 1 ч. л. соуса бальзамик;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • щепотка черного перца.

Способ приготовления:

  1. Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
  2. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
  3. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
  4. Распределить сверху козий сыр.
  5. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
  6. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.
 

Салат "Вальдорф" с курицей

Вальдорфский салат
Вальдорфский салат / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

  • 1 среднее яблоко, тонко нарезанное;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная;
  • 1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам;
  • 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный;
  • 1/4 чашки желтого изюма;
  • 1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных.

Для заправки:

  • 3/4 стакана греческого йогурта;
  • 1/4 стакана майонеза;
  • сок 1/2 апельсина;
  • 1/4 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком.
  2. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
  3. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
  4. Аккуратно добавить заправку в салат.
  5. Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.
 

Быстрый "Цезарь" с креветками

Салат с креветками
Салат с креветками / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  1. Крупные креветки – 400 г;
  2. Салат романо (кочан) – 1 шт.;
  3. Сыр пармезан тертый – 50 г;
  4. Хлеб белый (крутоны);
  5. Лимон;
  6. Масло оливковое;
  7. Петрушка или укроп;
  8. Соль, перец.

Для соуса:

  1. Домашний майонез – 100 г;
  2. Чеснок – 2 зубчика;
  3. Соус вустерский;
  4. Лимон (сок);
  5. Перец черный молотый;
  6. Соль морская.

Способ приготовления:

  1. Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
  2. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
  3. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
  4. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
  5. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
  6. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.
 

Желейный торт с бисквитом и фруктами

Желейный торт с фруктами
Желейный торт с фруктами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 3 апельсина;
  • 3 мандарина;
  • 150 г консервированных ананасов;
  • 1 небольшой банан;
  • 50 г желатина;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 900 г сметаны;
  • 1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. соды;
  • 200 г муки.

Способ приготовления:

  1. Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита.
  2. Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180 °С. Остудите.
  3. Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см.
  4. Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками.
  5. Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите.
  6. Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте.
  7. Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом.
  8. Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.
 

Холодный глинтвейн из красного вина

Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой
Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой / Фото: Depositphotos

 

Ингредиенты:

  • 1 л легкого красного вина;
  • 55 г (1/4 стакана) мелкого сахара;
  • 1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками;
  • 10 бутонов гвоздики;
  • 2 палочки корицы по 7 см;
  • 1 стручок ванили, разрезанный пополам;
  • 2 ст. л. ликера Куантро;
  • 8 шт. клубники, нарезанной;
  • кусочки льда – для подачи.


Способ приготовления:

  1. Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
  2. Готовьте, помешивая, в течение 2 минут или пока сахар не растворится.
  3. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
  4. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
  5. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.


 

Тэги: рецепты, новый год, праздники
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