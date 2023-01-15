Арестович раскрыл свой источник, на основе которого он сделал скандальный вывод про ракету в Днепре

«Ее сбили, она (ракета – ред.) упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом. Это правильный признак Х-22, так как он заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо явилось дополнительным элементом поражения», — сказал Арестович.
Народ, я просто устал.
320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день и все со «…сверхсрочной и сверхважной» информацией.
По семьдесят сообщений в десять минут. С такой же.
Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там.
Мне в ходе самих эфиров присылают люди, один надёжнее другого (военные) множество сообщений в развитие темы - и как правило, противоречащих друг другу.
И я все это должен учитывать - в сочетании и во взаимодействии, искать истину.
Быстро анализировать, не прекращая говорить.
Думаете, почему я все время смотрю в телефон?
Чтобы дать наилучшую информацию.
У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических.
У меня перед самым Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком.
Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе.
Потому, что я стараюсь в эфирах с Фейгиным показывать, как это самое инфополе работает.
Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания.
Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО.
До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили.
Месседж должен был бы звучать так:
- Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу.
Есть другая версия - прямое попадание в дом.
А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир.
Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию.
С другой стороны.
Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли.
Поэтому, я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определённых их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого.
Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов.
Подумайте на эту тему.
Я верю в вас.
Вы разберетесь.