Арестович раскрыл свой источник, на основе которого он сделал скандальный вывод про ракету в Днепре

Народ, я просто устал.



320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день и все со «…сверхсрочной и сверхважной» информацией.



По семьдесят сообщений в десять минут. С такой же.



Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там.



Мне в ходе самих эфиров присылают люди, один надёжнее другого (военные) множество сообщений в развитие темы - и как правило, противоречащих друг другу.



И я все это должен учитывать - в сочетании и во взаимодействии, искать истину.



Быстро анализировать, не прекращая говорить.



Думаете, почему я все время смотрю в телефон?



Чтобы дать наилучшую информацию.



У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических.



У меня перед самым Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком.



Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе.



Потому, что я стараюсь в эфирах с Фейгиным показывать, как это самое инфополе работает.



Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания.



Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО.



До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили.



Месседж должен был бы звучать так:



- Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу.



Есть другая версия - прямое попадание в дом.



А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир.



Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию.

С другой стороны.

Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли.



Поэтому, я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определённых их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого.



Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов.



Подумайте на эту тему.



Я верю в вас.



Вы разберетесь.