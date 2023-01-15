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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Январь » 15 » 14:26:25

Арестович раскрыл свой источник, на основе которого он сделал скандальный вывод про ракету в Днепре

Сегодня, 14:26:59 270 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Арестович раскрыл свой источник, на основе которого он сделал скандальный вывод про ракету в Днепре

Вчера, советник Офиса президента Украины, Алексей Арестович заявил, что летящая над Днепром ракета была сбита силами противовоздушной обороны Украины и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки. 

«Ее сбили, она (ракета – ред.) упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом. Это правильный признак Х-22, так как он заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо явилось дополнительным элементом поражения», — сказал Арестович.


В Воздушных силах Украины это заявление опровергли в тот же вечер:

«В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать такой тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Слова Арестовича, сразу же начали распространять российские пропагандисты, несмотря на то, что позиция Арестовича не является официальной позицией Украины.

В то же время, заявление советника Банковой сильно возмутило украинское общество, ведь подобные высказывания, по мнению многих, в том числе и главы Днепра, Бориса Филатова, помогают россиянам распространять неправдивую информацию и оправдывать военные преступления россии. 

Однако, Алексей Арестович в дальнейшем изменил свое мнение, заявив, что утверждения по якобы сбитой ракете были неверными по причине неправильного источника информации. 

Народ, я просто устал.

320 дней прямых вечерних эфиров, не считая остальной работы, постоянный недосып, постоянный информационный перегруз, командировки. Миллионы контактов в день и все со «…сверхсрочной и сверхважной» информацией.

По семьдесят сообщений в десять минут. С такой же. 

Помоги тем, спаси тех, выслушай того, вмешайся там. 

Мне в ходе самих эфиров присылают люди, один надёжнее другого (военные) множество сообщений в развитие темы - и как правило, противоречащих друг другу.

И я все это должен учитывать - в сочетании и во взаимодействии, искать истину. 

Быстро анализировать, не прекращая говорить.

Думаете, почему я все время смотрю в телефон?

Чтобы дать наилучшую информацию.

У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических. 

У меня перед самым Фейгиным закончилось непростое информационное мероприятие. Я уже к эфиру был в состоянии, когда засыпал на ходу и еле ворочал языком.

Я быстро сверил новости в оставшиеся десять минут, увидел разные версии и решил их обсудить в эфире, как то, что заброшено в инфополе. 

Потому, что я стараюсь в эфирах с Фейгиным показывать, как это самое инфополе работает. 

Мой товарищ, бывший ПВОшник, шёл по улице в момент попадания.

Он мне сказал, что на 100% слышал два взрыва и опознал, первый как работу ПВО.

До сих пор он не ошибался. И был уверен, что ракету сбили. 

Месседж должен был бы звучать так:

 - Есть версия, что сбила ракета ПВО. Есть такие-то признаки в ее пользу.

Есть другая версия - прямое попадание в дом. 

А потом - то да се, да отвлеклись, да пошли по другой линии, это живой эфир.

Если бы я был хоть чуть-чуть в форме, то вытянул бы линию. 

С другой стороны. 

Я всегда доверяю своим слушателям и уверен, что разговариваю со взрослыми людьми, способными сложить дважды два, а не с дерганным детским садом, привыкшим выдавать свои чувства за чужие мысли. 

Поэтому, я позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определённых их сочетаний, а в состоянии определить суть и предмет высказываемого. 

Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов. 

Подумайте на эту тему. 

Я верю в вас.

Вы разберетесь.



По информации заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому в Днепре более 1000 жителей остались без жилья. «В настоящее время весь дом без электричества, без газа и без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек», – сказал замруководителя ОП.
Тэги: днепр, Война, Фейгин, Арестович, ракета
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