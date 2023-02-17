Магазины «Ашан» поставляют российским военным товары и загоняют на фронт своих сотрудников - The Insider

Когда после начала полномасштабного вторжения мировые бренды стали уходить из России, французский «Ашан» остался, заявив: «Бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов — это не наш выбор». В том же пресс-релизе, опубликованном 27 марта 2022 года, через несколько дней после того, как Зеленский попросил французские компании уйти с российского рынка, «Ашан» утверждал: «Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо». Насколько хлеб из «Ашана» жизненно необходим для выживания россиян — вопрос спорный, но, как нам удалось установить, к моменту этого заявления «Ашан» уже оказывал поддержку не только своим сотрудникам, но и российским военным.

15 марта 2022 года контролер управления «Ашан — Санкт-Петербург» Наталья Зельцер отправила коллегам письмо следующего содержания:

«Добрый день. Коллеги, прошу собрать цессию для гуманитарной помощи (по списку во вложении) и сегодня ночью отправить на магазин Северный, дайте ОС, когда палеты будут собраны. Правила палетирования (в том числе на товар с логистики): сделать афишаж на палете — ГУМАНИТАРНАЯПОМОЩЬ. Логистику прошу организовать переброску палет на Северный с магазинов: Лето, Дыбенко, Парнас, Боровая, Эврика. Транспортные расходы за счет Северного. Приемка 044 — поставьте все палеты в одно место, отдельно от остальных, утром коммерция приду принимать».

К письму прилагался список вещей:

Несложно заметить, что все эти товары предназначаются для мужчин (скажем, минимальный размер носков в списке — 25-й, что соответствует 40-му размеру обуви), есть сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Число товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона. Общая стоимость это мартовской партии «помощи» составляла 2 млн рублей.







В распоряжении The Insider есть счета-фактуры от этих юрлиц, так что оплата действительно была оформлена на них. Однако менеджер по логистике «Ашан — Санкт-Петербург» Эльмира Иванова заявила, что на самом деле «Ашан» выделял эти предметы бесплатно, из своих запасов. Она, впрочем, уточнила, что не знает, кто был конечным получателем — военные или гражданские лица. Далее в переписке (имеется в распоряжении редакции) Зельцер пишет в центральный офис и просит оформить «гумпомощь» как закупку со стороны десяти юрлиц. Из московского офиса приходит ответ с перечислением десяти юрлиц.В распоряжении The Insider есть счета-фактуры от этих юрлиц, так что оплата действительно была оформлена на них. Однако менеджер по логистике «Ашан — Санкт-Петербург» Эльмира Иванова заявила, что на самом деле «Ашан» выделял эти предметы бесплатно, из своих запасов. Она, впрочем, уточнила, что не знает, кто был конечным получателем — военные или гражданские лица.





The Insider связался с руководителями этих десяти компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них не стали ничего скрывать. Так, например, директор ООО «МТК» Сергей Пома и директор ООО «Энергия-3000» Галина Баранова признали, что помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались. Некоторые отказались отвечать вовсе, а кто-то стал придумывать «легенду», как, например, директор ООО «Вента» Татьяна Некрасова, заявившая, что футболки и носки закупались ею для сотрудников ее склада. Когда же The Insider поинтересовался, зачем сотрудникам ее склада понадобилось 700 зажигалок, она ответила, что в марте они опасались украинских диверсий и отключений электричества. На вопрос, как зажигалки помогли бы ей решить проблему отключения электричества, Некрасова ответила: топить печь. На вопрос, оснащен ли склад «Венты» дровяной печью, она ответила утвердительно. После вопроса, не многовато ли 700 зажигалок для компании, где числится семь человек, Некрасова отвечать перестала.



Правда, приемщик одного из питерских «Ашанов» Алексей Р., с которым пообщался The Insider, утверждает, что всем было все понятно: «Я сразу с первого имейла сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта „гумпомощь“, она сказала: „Подумай сам“. Я стал настаивать: „И куда же?“ — и она ответила: „На специальную военную операцию“, а потом добавила: „К сожалению“».The Insider связался с руководителями этих десяти компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них не стали ничего скрывать. Так, например, директор ООО «МТК» Сергей Пома и директор ООО «Энергия-3000» Галина Баранова признали, что помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались. Некоторые отказались отвечать вовсе, а кто-то стал придумывать «легенду», как, например, директор ООО «Вента» Татьяна Некрасова, заявившая, что футболки и носки закупались ею для сотрудников ее склада. Когда же The Insider поинтересовался, зачем сотрудникам ее склада понадобилось 700 зажигалок, она ответила, что в марте они опасались украинских диверсий и отключений электричества. На вопрос, как зажигалки помогли бы ей решить проблему отключения электричества, Некрасова ответила: топить печь. На вопрос, оснащен ли склад «Венты» дровяной печью, она ответила утвердительно. После вопроса, не многовато ли 700 зажигалок для компании, где числится семь человек, Некрасова отвечать перестала.







Отметим, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести «Ашан» под санкции и привести к уходу компании с российского рынка (который для «Ашана», имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, то есть около €3,2 млрд в год).



Судя по всему, не только «Ашан», но и относящийся к тому же холдингу «Леруа Мерлен» также занимался поставкой товаров на оккупированные территории. Во всяком случае, на опубликованном в декабре из видео из Мариуполя можно увидеть, как члены «Молодой Гвардии Единой России» разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком «Леруа Мерлен»:





Любопытно, что «Ашан» поддерживал войну не только так называемой гуманитарной помощью, но и тем, что помогал властям бороться с уклонистами от призыва. «Ашан» собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года) и затем, после объявления мобилизации, помогал военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться, об этом The Insider рассказал свидетель одной из таких ситуаций. Отметим, что, согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести «Ашан» под санкции и привести к уходу компании с российского рынка (который для «Ашана», имеющего в России 230 магазинов, составляет 10% от оборота, то есть около €3,2 млрд в год).Судя по всему, не только «Ашан», но и относящийся к тому же холдингу «Леруа Мерлен» также занимался поставкой товаров на оккупированные территории. Во всяком случае, на опубликованном в декабре из видео из Мариуполя можно увидеть, как члены «Молодой Гвардии Единой России» разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком «Леруа Мерлен»:Любопытно, что «Ашан» поддерживал войну не только так называемой гуманитарной помощью, но и тем, что помогал властям бороться с уклонистами от призыва. «Ашан» собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года) и затем, после объявления мобилизации, помогал военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться, об этом The Insider рассказал свидетель одной из таких ситуаций.

Российское руководство «Ашана» от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского «Ашана» заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.



Российский «Ашан» с самого начала полномасштабного вторжения поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины. Как показало совместное расследование The Insider, Le Monde и Bellingcat, поставки военным позиционировались как «гуманитарная помощь» и состояли как из товаров с «ашановских» складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов «Ашан» в разных регионах страны. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти. Помимо поставки товаров, «Ашан» помогал военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.Компании, выбранные для легализации поставок военным, связаны между собой: все они обслуживают петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», который в свою очередь относится к городскому Комитету по транспорту. Ранее зампред Комитета по социальной политике города Александр Любимов хвастался, как, выполняя поручение губернатора Беглова, они «вместе с коллегами из Комитета по транспорту» разработали логистику поставок «гуманитарной помощи» для Министерства обороны. По его словам, к октябрю они таким образом они собрали 280 тонн от различных организаций.«Ашан» задействовал в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Об этом говорит то, что поставки согласовывались с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории принадлежащих «Ашану» торговых центров. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов «Ашан» располагались пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».Сергей Чубко, руководитель НКО «Близкие люди», занимающегося поставкой помощи военным, во Владимире даже фотографировался с сотрудником «Ашана» Алексеем Соколовым, подписав это фото словами: «Заручились поддержкой партнеров».