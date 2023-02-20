Видео дня. Джо Баден приехал в Киев и появился вместе с Владимиром Зеленским на улицах города

Сегодня утром 20 февраля президент США Джо Баден тайно приехал в Киев и появился вместе с Владимиром Зеленским на улицах города. Он попал на видео журналистов на площади Михайловской возле Михайловского собора. В городе в этот момент звучат сирены воздушной тревоги.Видео Байдена и Зеленского в Киеве более крупным планом. Судя по всему, они направляются, чтобы почтить память павших украинцев к мемориалу на Михайловской площади.Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, который будет объявлен завтра — заявление Джо Байдена в Киеве.Зеленский с Байденом говорили об оружии большой дальности и оружии, которое могут предоставить Украине, хотя раньше его не передавали.Вместе с Байденом, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена почтили память героев "Небесной сотни" - активистов Евромайдана, погибших девять лет назад, в ходе Революции Достоинства 2014 года.По данным украинского минздрава, в общей сложности с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в результате попыток разгона протестующих в Киеве (и некоторых других городах Украины) погибли 106 человек. Почти половина погибших были убиты 20 февраля, после того как по протестующим в центре украинской столицы открыли огонь неустановленные снайперы.