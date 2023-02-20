Байден в Киеве. Впервые за 15 лет президент США посетил столицу Украины









Сегодня 20 февраля Президент США Джо Байден совершил исторический визит в Киев, столицу Украины, где он и президент Зеленский посетили Михайловский собор и Стену Памяти, чтобы возложить цветы в честь павших украинских солдат.Визит проходил в условиях беспрецедентной операции по обеспечению безопасности с многочисленными барьерами, собаками и снайперами. Этот визит имеет большое значение для украинцев, поскольку впервые за 15 лет президент США посетил столицу Украины Киев, особенно в военное время, без присутствия американской военной поддержки. Визит рассматривается как важное послание поддержки и солидарности народу Украины и всему миру.Визит Байдена в Киев пришелся на девятую годовщину убийства более 100 мужчин и женщин на Майдане, во время Революции Достоинства, которая спровоцировала девятилетнюю продолжающуюся войну Украины против России.Несмотря на слухи о визите, циркулировавшие в социальных сетях, для многих в Киеве он стал неожиданностью. Журналисты и пешеходы были оттеснены от площади, а фотосъемка была запрещена.Визит стал важным моментом для украинского народа, который с нетерпением ожидал приезда президента Байдена. Заместитель министра иностранных дел отметил ранее, что для них было важно ощутить присутствие своих главных партнеров в годовщину агрессии. Присутствие президента Байдена и возложение венка с флагом США к Стене Памяти стало сильным символом поддержки Украины.Интересно, что само посещение Киева проходило на фоне сирены воздушного налета, что сегодня является обычным явлением в столице. Несмотря на опасения по поводу безопасности, президент Байден и президент Зеленский выглядели невозмутимыми, спокойно прошли через внутренний двор и возложили венок. Этот визит стал историческим моментом как для Украины, так и для США и был расценен как позитивный шаг на пути укрепления их отношений.Соединенные Штаты являются ключевым союзником Украины с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, и в последние месяцы конфликт обострился, а напряженность вдоль границы возросла. Визит президента Байдена был расценен как демонстрация поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также как сигнал России о приверженности США региону.Визит широко освещался в СМИ как в Украине, так и во всем мире, и был воспринят как позитивное событие в регионе, который на протяжении многих лет был охвачен конфликтом.В целом, исторический визит президента Байдена в Киев стал важным моментом как для Украины, так и для США, и был расценен как шаг к укреплению их отношений и поддержке усилий Украины в направлении свободы и независимости.Визит президента Байдена в Киев был также расценен как сигнал другим странам региона о том, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке демократии и прав человека. Визит состоялся в то время, когда авторитарные режимы усиливаются во многих частях мира, а Соединенные Штаты подвергаются критике за то, что они не делают достаточно для решения этих проблем.