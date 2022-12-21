Зеленский отправился в США на встречу с Байденом

Вероятно, Зеленский обсудит с Байденом новый военный пакет помощи, в который могут войти ЗРК Patriot и оборудование, способное превратить авиабоеприпасы в высокоточные «умные бомбы».

Зеленский в среду встретится с Байденом в Вашингтоне

Множественные американские СМИ, в том числе Си-эн-эн и Axios, сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский в среду будет в Вашингтоне и встретится с президентом США Джо Байденом.

Официально эта информация пока не подтверждена. Киев ничего не сообщал об этом.

Если информация подтвердится, этот визит станет первой поездкой украинского президента за рубеж с 24 февраля.

​​​​​​Военная помощь Украине от США

Следующий пакет помощи Украине будет включать системы ПВО Patriot. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Также ожидается, что США отправят Украине комплекты высокоточных бомб, которые превратят существующие неуправляемые боеприпасы или «тупые» бомбы в высокоточные «умные» бомбы, известные как Joint Direct Attack Munitions или JDAM, по словам нескольких официальных лиц США.

Комплекты добавляют к «тупым» боеприпасам плавники и систему точного наведения. Ожидается, что они будут включены в следующий пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе, сообщили источники, хотя официальные лица не сообщили, сколько JDAM будет предоставлено или какого конкретного типа.

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты. Но их нужно сбрасывать с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за наличия у России собственной ПВО.

Украинским военным также необходимо будет найти способ нацеливания и запуска JDAM с самолетов советской эпохи, как они это сделали с противорадиолокационными ракетами HARM американского производства в начале этого года.

ВВС Украины адаптировали истребители МиГ-29 для стрельбы ракетами HARM. Им придется сделать то же самое для JDAM.

Комплекты могут быть связаны с бомбами разного веса и размера, от 500-фунтовой до 2000-фунтовой. Затем боеприпасы используют комбинацию GPS и инерциальной системы наведения для точного поражения цели. Дополнительная система также может дать бомбе лазерное наведение для поражения движущейся цели.

По данным Boeing, комплекты, о которых впервые сообщила The Washington Post, обеспечивают радиус действия бомб примерно 15 миль.

По словам одного чиновника, JDAM не несут серьезного риска эскалации из-за их относительно небольшой дальности действия, аналогичной другому оружию, предоставленному США. Комплекты не позволят Украине нанести удар вглубь территории России.

Сегодня 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Вашингтон и возможно выступит в Конгрессе США, об этом сообщает CNN. Это будет первый визит Президента за пределы Украины с 24 февраля.