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Главная » Новости » 2023 » Март » 13 » 07:59:30

Фильм «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров» в 2023 году

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Фильм «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров» в 2023 году

«Все, везде и сразу» — триумфатор «Оскара». Фильм получил статуэтки в семи номинациях из одиннадцати
 
Фильм принес первые «Оскары» его режиссерам Дэну Квану и Дэниэлу Шайнерту, актрисам Мишель Йео и Джейми Ли Кертис, а также актеру Ке Хюи Куану. Лента победила во всех основных номинациях, где была выдвинута на соискание премии Киноакадемии.
 
На фото — вручение «Оскара» за лучший фильм. Награду в этой номинации получают продюсеры фильма, со статуэткой один из них — Джонатан Ванг.
 




 
 

Кинопремия «Оскар-2023». Победители:

  • Лучший фильм года — «Всё везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана
  • Лучший режиссер — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван за «Всё везде и сразу»
  • Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, «Кит»
  • Лучшая женская роль — Мишель Ео, «Всё везде и сразу»
  • Лучший международный художественный фильм — «На западном фронте без перемен»
  • Лучшая операторская работа — «На западном фронте без перемен»
  • Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хью Кван, «Всё везде и сразу»
  • Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис, «Всё везде и сразу»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Аватар. Путь воды»
  • «Лучший документальный фильм» — «Навальный»
Тэги: кино, Оскар
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