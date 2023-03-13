Фильм «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров» в 2023 году

«Все, везде и сразу» — триумфатор «Оскара». Фильм получил статуэтки в семи номинациях из одиннадцати
Фильм принес первые «Оскары» его режиссерам Дэну Квану и Дэниэлу Шайнерту, актрисам Мишель Йео и Джейми Ли Кертис, а также актеру Ке Хюи Куану. Лента победила во всех основных номинациях, где была выдвинута на соискание премии Киноакадемии.
На фото — вручение «Оскара» за лучший фильм. Награду в этой номинации получают продюсеры фильма, со статуэткой один из них — Джонатан Ванг.
Кинопремия «Оскар-2023». Победители:
Лучший фильм года — «Всё везде и сразу» Дэниела Шайнерта и Дэна Квана
Лучший режиссер — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван за «Всё везде и сразу»
Лучшая мужская роль — Брендан Фрейзер, «Кит»
Лучшая женская роль — Мишель Ео, «Всё везде и сразу»
Лучший международный художественный фильм — «На западном фронте без перемен»
Лучшая операторская работа — «На западном фронте без перемен»
Лучший анимационный фильм — «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Лучшая мужская роль второго плана — Ке Хью Кван, «Всё везде и сразу»
Лучшая женская роль второго плана — Джейми Ли Кертис, «Всё везде и сразу»