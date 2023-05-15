Работа в Польше для мужчин и женщин из Украины

Трудовая миграция украинцев в европейские страны набирает популярность с каждым годом. Мужчины и женщины, которые не смогли достичь финансового благополучия на родине, едут за границу в целях трудоустройства. Наиболее доступным местом для поиска работы является Польша – развитая страна с огромным количеством промышленных объектов.



Какая работа в Польше доступна для иностранцев, Вы сможете узнать на сайте https://ukraincydopracy.pl/ru/vacancies/poland. Онлайн-сервис создан для информационной помощи украинцам в поисках вакансий за рубежом.

Ключевые особенности трудоустройства на территории Польши

В последние годы в Европу мигрировали тысячи иностранцев, в связи с чем возникла конкуренция между кандидатами на некоторые должности. Однако несмотря ни на чтореально, ведь наши соотечественники успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Украинцы – честный и трудолюбивый народ, готовый выполнять даже физически сложные задачи. И когда у польского нанимателя есть выбор между украинцем и, к примеру, таджиком, он обязательно выберет первого.

Если Вас интересует трудоустройство в Польше, ознакомьтесь со следующими особенностями:

широкий и развивающийся рынок труда предлагает тысячи вакансий на работу в Польше для мужчин , женщин и семейных пар;

, женщин и семейных пар; всегда есть возможность устроиться по своей специальности, но для этого необходимо подтвердить диплом и сдать экзамен;

для трудоустройства иностранцу потребуется разрешение на работу и в этом ему поможет потенциальный работодатель;

рабочая неделя, как правило, составляет 40 часов, но на некоторых должностях предусмотрен 10-часовые смены;

знание польского приветствуется во всех сферах деятельности, но кандидаты, которые не владеют иностранным языком, также смогут найти работу;

в странах ЕС предусмотрено только легальное трудоустройство, в ином случае мигрант будет оштрафован и депортирован.

Популярные вакансии на трудоустройство в Польше

Абсолютно в каждом городе страны Вы сможете найти достойные предложения от польских нанимателей. Большинство вакансий являются универсальными, то есть занять должность может как мужчина, так и женщина. Однако некоторыми работодателями предлагается физически сложная работа в Польше для мужчин, которая не под силу слабому полу. С такими вакансиями можно ознакомиться на странице https://ukraincydopracy.pl/ru/vacancies/poland/dla-mezczyzn.

Сферы деятельности, в которых могут трудоустроиться иностранные сотрудники:

Производство и строительство. Вакансии зачастую подходят как для парней, так и для девушек. В зону ответственности сотрудников будет входить сборка, монтаж, сварка и прочие строительные задачи. IT-сектор. Активно развивающаяся отрасль, в которой есть возможности для специалистов обоего пола. Вакансии могут заключаться в создании и применении программного обеспечения, тестировании, аналитике и поддержке пользователей. Медицина и здравоохранение. В медицинской сфере также найдется работа для женщин и мужчин. Всегда востребованы медсестры, врачи, фармацевты, ветеринары, медицинские ассистенты и другие специалисты. Продажи и маркетинг. Вакансии в данной сфере универсальны. Пользуются спросом менеджеры по продажам, представители по клиентским отношениям, маркетологи и т.д. Гостинично-ресторанный бизнес: Сфера гостеприимства предлагает хорошую работу для мужчин и для женщин. Наиболее востребованные вакансии: повар, официант, бармен, бариста, администратор гостиницы, горничная, прачка, уборщик.

Важность знания языка

Низкоквалифицированная работа для мужчин и женщин не требует знания иностранного языка, однако такой навык всегда приветствуется. Чем лучше сотрудник знает польский, тем проще ему продвинуться по карьерной лестнице. К примеру, в сферу обслуживания не примут людей, не умеющих общаться с клиентами. А для трудоустройства в медицинских и учебных учреждениях уровень знания польского должен быть продвинутый.

Если у Вы заинтересованы в трудоустройстве за границей, рекомендуется обратиться к кадровым агентствам или интернет-платформам для более подробной информации о вакансиях в Польше, а также о требованиях и процессе трудоустройства в конкретной отрасли.